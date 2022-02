Wir alle müssen wieder mehr pauken!

Anzeige

Anzeige

Die Nachricht klingt erst mal schlecht: Viele Jobs von heute wird es morgen nicht mehr geben. Autohersteller benötigen mehr Programmiererinnen und Programmierer statt Leute am Fließband. Früher haben viele Telefoninterviewer Meinungsumfragen erhoben. Heute erledigt das verlässlich ein Algorithmus online.

Sie sehen: Digitale Fähigkeiten sind gefragt, um in der neuen Arbeitswelt mithalten zu können. Viele Erwerbstätige müssen daher umdenken und wieder das Pauken anfangen. Auch wenn die Schulzeit schon lange her ist.

Die Menschen wissen um die Bedeutung von lebenslangem Lernen: 78 Prozent der Deutschen finden es wichtig, dass Unternehmen Weiterbildungen anbieten. Und für Arbeitgeber ist das Thema existenziell. Fachkräfte zu finden wird von Tag zu Tag schwerer. Wichtig dabei: Die eigenen Mitarbeitenden einzubeziehen und ihnen Freiraum zu geben, wenn sie neue Ideen haben. Wer Agilität trainieren will, muss sie auch leben.

Anzeige

Das Gute: Auch Menschen mit Brüchen oder langen Pausen im Lebenslauf bietet die Transformation auf dem Arbeitsmarkt unerwartete Möglichkeiten. Früher wanderten ungerade Lebensläufe als erstes in den Papierkorb, heute sehen die Personaler hoffentlich genauer hin.

Anzeige

In meinem Unternehmen schauen wir bei Neueinstellungen nicht nur auf Erfahrung, sondern folgen dem Start-up-Mantra „Hire for attitude. Train for skills“. Denn auch wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen lediglich, dass wir sie mitgestalten wollen. Und dass wir Menschen im Team brauchen, die diesen Gestaltungswillen teilen. Auch bei Civey gilt: Innovation kommt von außen, und nur aus Vielfalt entsteht Neues. So vereinigen wir in unserem Team Marktforschungsexpertise mit Statistik und Tech-Know-how.

Für Unternehmer heißt das: Wer beim Fördern und Rekrutieren von Mitarbeitenden weiter nach „Schema F“ verfährt, wird bald Personalprobleme haben. Die größere Herausforderung ist es aber, allen die Ängste zu nehmen vor dem, was kommt.

Anzeige

Janina Mütze ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des digitalen Markt- und Meinungsforschungsunternehmens Civey. Sie schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel über Transformation, Digitalisierung und den weiblichen Blick auf die Wirtschaft.