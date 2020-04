IWF-Prognose: Italien wird noch viel Hilfe brauchen

Anzeige

Die Zahlenkolonnen im aktuellen welt-ökonomischen Ausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) sind ein einziger Horror. Eine Zahl sticht hervor. Minus 9,1 Prozent: Das ist die Prognose für die Wirtschaftsleistung in Italien in diesem Jahr. In keinem anderen großen Industrieland erwarten die Experten einen derart tiefen Einschnitt. Auch weil Kernsektoren wie die Autobranche und der Maschinenbau schon vor Corona angeschlagen waren und es nun die ebenfalls wichtige Tourismusbranche extrem hart treffen wird. Hinzu kommt ein vielfach unterentwickeltes Gesundheitssystem. Der IWF macht in seinem Ausblick deutlich, dass es massive Investitionen just in das Gesundheitssystem eine der Kernvoraussetzungen für eine Gesundung der Menschen und der Wirtschaft sind.

Die EU-Finanzminister haben kurz vor Ostern beschlossen, dass im Euro-Rettungsfonds ESM viele Milliarden Euro bereit gelegt werden, die vor allem Spanien und Italien helfen sollen. Günstige Kredite wird es ohne weitere Bedingungen geben, um das Geld für die Verbesserung des Gesundheitswesens zu verwenden. Für Italien liegen bis zu 39 Milliarden Euro bereit.

Italiens Regierung will ESM-Geld nicht

Doch Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt: „Italien braucht den ESM nicht.“ Unfassbar. Der Hintergrund: Die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung, der Conte nahe steht, lehnt den ESM prinzipiell ab, wegen der Kontrollen, die es einst bei ESM-Krediten für Griechenland gab. Stattdessen sollen die umstrittenen Eurobonds kommen, die unter anderem die deutsche Regierung nicht will.

Die ESM-Kontrollen gibt es nun nicht mehr. Was in Italien gerade geschieht, ist höchst fahrlässig, ignorant und unverantwortlich. Das kann auch hiesigen Politikern nicht gleichgültig sein: Ohne Italien kein Euro und keine EU. Italien muss vor einem Absturz gerettet werden, von dem das Land sich für viele Jahre nicht erholen würde.

Die IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath gibt da wichtige Hinweise: Es brauche Kooperation zur Überwindung der Corona-Krise. Conte muss bereit sein, über seinen Schatten zu springen. Das gilt auch für die anderen EU-Staatschefs. Und wenn es gar nicht anders geht dann eben mit Eurobonds.