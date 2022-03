Intel in Magdeburg: Sachsen-Anhalt gelingt ein großer Wurf

Anzeige

Berlin. „Eulenberg“ – das klingt mehr nach Naturschutzreservat als nach High-Tech-Standort. Und doch wird das gleichnamige Magdeburger Gewerbegebiet schon bald europaweit ein Inbegriff von Hochtechnologie sein.

Mit einer Mega-Investition von anfangs 17 und perspektivisch bis zu 70 Milliarden Euro stellt der US-Chiphersteller Intel am „Eulenberg“ nicht nur die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg in den Schatten, sondern auch das womöglich größte Projekt in Ostdeutschland überhaupt auf den Acker der Magdeburger Börde.

Nach vielen Jahren des Hinterherhinkens und der Abwicklung nicht mehr tragfähiger Industrien gelingt Sachsen-Anhalt nun der große Wurf. Spätestens im Frühjahr 2023 will Intel am „Eulenberg“ bauen, es entstehen mehrere Tausend Arbeitsplätze beim Chipkonzern selbst und bei Zulieferern.

Intel stößt mit dem Projekt auf eine weltweite riesige Nachfrage. Weil die Digitalisierung alle Bereiche des Lebens durchdringt, steigt der Bedarf an Halbleitern. Schätzungen gehen davon aus, dass der weltweite Markt 2021 um 25 Prozent gewachsen ist.

Was letztlich den Ausschlag für Sachsen-Anhalt gab, ist nicht mit einem Satz zu sagen. Im Rennen waren auch Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Wahrscheinlich hatte Magdeburg mit 350 Hektar zusammenhängender Fläche, gutem Fachkräftepotenzial durch Uni und Hochschule sowie einer entsprechenden Förderkulisse die besten Karten.

Der Bau einer Chipfabrik in Europa muss massiv gefördert werden, weil es in Asien wesentlich billiger ist. Aber inzwischen ist Geld allein nicht mehr das Entscheidende. Die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA dürften auch eine Rolle spielen. Eine Abhängigkeit von Zulieferungen aus der Mikroelektronik könnte künftig noch größere Probleme bereiten als die von Öl und Gas wie im Fall Russlands.