Chipfabrik in Magdeburg: Den unersättlichen Hunger stillen

Frankfurt. Die Entscheidung für den Bau einer Giga-Fabrik des Chipherstellers Intel ist gefallen. Der US-Konzern baut eine „kleine Stadt“, wie es der Chef Pat Gelsinger formulierte, in der Nähe von Magdeburg. Das bedeutet nicht nur, dass Ostdeutschland industriell aufholt.

Die Riesenfabrik kann ein Wendepunkt sein, und zwar für die gesamte europäische Industriepolitik. Gelsinger hat kürzlich die Lage zutreffend beschrieben, als er „vom unersättlichen Hunger“ der Welt nach Rechnerleistung sprach.

Was Digitalisierung genannt wird, hat gerade erst begonnen und wird in den nächsten Jahren alle Lebensbereiche durchdringen. Halbleiter werden Öl und Gas als wichtigsten Rohstoff für die Weltwirtschaft schon bald ablösen. Sie sind längst ein wichtiger geopolitischer Faktor geworden. Was sich gut am akuten Chipmangel ablesen lässt, der die Automobilindustrie seit vielen Monaten lähmt.

Das bedeutet auch: Volkswirtschaften sollten möglichst nah an der Quelle sitzen. Europa hat die Entwicklung in den vergangenen Jahren aber verschlafen und die Chipfertigung lieber asiatischen Staaten überlassen. Der Anteil an der globalen Halbleiter-Produktion ist massiv zurückgegangen.

Der EU-Kommission war dieses Geschäft zu komplex und vor allem wegen der hohen Subventionen sehr suspekt. Doch ohne das Geld vom Staat geht es nicht. Läuft nun alles nach Plan, wird in Sachsen-Anhalt eine Art Ökosystem für Hightech entstehen mit privater und universitärer Forschung und mit Zulieferern.

Genau das brauchen wir, um unsere Ökonomie robuster zu machen – in einer Welt mit wachsenden geopolitischen Risiken. Nicht nur in Osteuropa.