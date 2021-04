Insolvenzrecht greift wieder: Drohen nun Pleiten im großen Stil?

Anzeige

Das Insolvenzrecht wird mit Beginn des neuen Monats erst einmal wieder vollständig in Kraft gesetzt – nach mehr als einem Jahr Corona-Pause. Auch Firmen, die länger auf finanzielle Hilfen warten mussten, sind damit verpflichtet, bei einer Schieflage dem Amtsgericht die Zahlungsunfähigkeit unverzüglich zu melden.

Drohen nun Pleiten im großen Stil? Die SPD-Bundestagsfraktion jedenfalls warnt: Tausende von Jobs stünden auf der Kippe. Die Sozialdemokraten wollen in der nächsten Woche noch einmal versuchen, die Schonfrist für Unternehmen zu verlängern. Experten sehen in einem endgültigen Auslaufen der Sonderregeln aber sogar Chancen für Unternehmen.

Verlängerung kann Existenzen retten

Die große Koalition konnte sich in den vergangenen Tagen nicht auf eine einheitliche Position beim Insolvenzrecht einigen – das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Damit liefen die Ausnahmebestimmungen am Freitag zunächst einmal aus. Die SPD-Bundestagsfraktion will das nicht hinnehmen. „Die heute auslaufende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht muss verlängert werden“, bekräftigte Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion, am Freitagvormittag.

Leider habe die Union die Verlängerung bislang blockiert. Fechner: „Das ist nicht nachvollziehbar, weil jetzt viele Unternehmen, die sich bisher tapfer durch die Krise gekämpft haben, Insolvenz anmelden müssen, nur weil staatliche Hilfen noch nicht ausbezahlt sind. Diese Firmen sind unverschuldet in die Krise geraten und hätten Anspruch auf staatliche Hilfen.“ Tausende Jobs stünden auf der Kippe, an denen Familienexistenzen hingen. Hier würden Wirtschaftsstrukturen zerstört. Fechner kündigte an: „Wir werden nächste Woche einen letzten Versuch unternehmen, mit der Union die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht um zwei Monate zu vereinbaren.“

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet indes nur mit „ein paar Insolvenzen“. Er sagte am Freitag im TV-Sender RTL, Wissenschaftler:innen gingen davon aus, „dass es keine Riesenwelle wird, die sich auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen wird“. Er leugne aber nicht, dass vor allem Firmen getroffen seien, die vom Lockdown beschränkt seien – zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Veranstaltungsgewerbe.

Regeln sinnvoll für Firmen, die Zukunftschancen haben

Die Bundesregierung hatte zum 1. März 2020 die gesetzliche Pflicht aufgehoben, bei Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung eines Insolvenzverfahren beim nächstgelegenen Amtsgericht umgehend zu beantragen. Die Voraussetzungen für diese Ausnahmeregelung wurden seither mehrfach modifiziert. „Es ist keineswegs so, dass es eine Art generelle Befreiung gibt, sie gilt im Prinzip vielmehr nur für Firmen, für die eine Aussicht auf Rettung besteht“, sagte Daniel Bergner, Geschäftsführer des Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID), dem RND.

Bergner macht in diesem Kontext auf die aktuelle Lage aufmerksam und unterstützt damit Fechners Argumentation: „Da der Lockdown verlängert wird und damit auch zusätzliche Hilfen von der Bundesregierung in Aussicht gestellt wurden, wäre es nur logisch, die Aussetzung der Insolvenz-Meldepflicht ebenfalls zu verlängern.“ Denn diese Hilfen seien just für die Unternehmen bestimmt, die zwar in Schieflage geraten seien, aber dennoch Zukunftschancen hätten.

Zugleich warnt der VID-Geschäftsführer aber auch: „Tatsächlich birgt eine weitere Aussetzung der Insolvenz-Anmeldepflicht eine Gefahr für verantwortliche Geschäftsführer. Sie machen sich bei einer Verschleppung des Insolvenzantrags strafbar. Ich vermute, vielfach ist nicht bekannt, dass im Laufe der Pandemie, die Regeln fürs Aussetzen der Meldepflicht immer strenger gefasst wurden.“ Alexandra Schluck-Amend von der Wirtschaftskanzlei CMS betont ebenfalls, dass die mittlerweile schwer nachvollziehbaren Bestimmungen zu „einem großen Haftungs- und sogar Strafbarkeitsrisiko“ geführt hätten. Überdies würden Sanierungschancen zerstört, weil Insolvenzanträge zu spät gestellt würden.

Kleinere Firmen sind besonders stark bedroht

Unklarheit herrscht aber auch darüber, wie groß das Problem überhaupt ist. Sicher ist, dass es in vielen größere Industrieunternehmen längst wieder bergauf geht. Vor allem aus dem Ausland sind nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Wochen Aufträge in rauen Mengen reingekommen. Das gilt unter anderem auch für viele Automobilzulieferer, die zu Beginn der Pandemie als hochgradig gefährdet galten.

Hingegen hat es Hoteliers, Gastwirte, Reisebüros und Reiseveranstalter heftig erwischt. Und vor allem Einzelhändler. Laut einer aktuellen Umfrage des Dachverbandes HDE sehen über 60 Prozent der Bekleidungs- und Textilhändler ihre Existenz in akuter Gefahr. Fechner betonte denn auch, dass just der HDE und andere Wirtschaftslobbys wie der Hotel- und Gaststättenverband zurecht die Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gefordert hätten, „weil viele ihrer Mitgliedsunternehmen die staatlichen Hilfen noch nicht erhalten haben.“

Mehrere Studien von Wirtschaftsforschern gehen davon aus, dass es im ungünstigsten Fall eine sechsstellige Zahl von Firmen betroffen sein könnte, bei insgesamt rund drei Millionen Unternehmen bundesweit. Allerdings soll es sich dabei fast ausschließlich um Klein- und Kleinstbetriebe handeln. Bergner betont denn auch: „Die Pandemie hat in einigen Branchen wie dem Einzelhandel wie ein Beschleuniger für einen ohnehin schon laufenden Strukturwandel gewirkt.“ Kleinere Firmen, die schon vorher kaum noch Geld verdient haben, würden nun aber in vielen Fällen gar keine Insolvenz-Anträge mehr stellen, sondern „schlicht und einfach aufhören und das Geschäft abmelden, weil es keine Chance auf Rettung gibt“. Das könnte sich dann in der Folge in einer höheren Zahl von Privatinsolvenzen bemerkbar machen.

Deutlicher Anstieg von Insolvenzen erwartet

Aber für Bergner ist auch klar: Wenn die Antragspflichten wieder dauerhaft in Kraft gesetzt werden, „wird es einen deutlichen Anstieg der Insolvenzen geben. Aber es wird keinen Tsunami geben“. Vielmehr werde sich die Zunahme auf mehrere Monate, vielleicht sogar auf ein ganzes Jahr verteilen. Als wichtigste Ursache dafür sieht er die massiven Hilfen, die insbesondere zu Beginn der Pandemie gewährt wurden. Also die Kombination aus direkten finanziellen Zuwendungen, Kurzarbeitergeld und günstigen KfW-Krediten. „Da gab es ein gewisses Maß an Überschießen der Unterstützungsmaßnahmen und einen Rückgang der Insolvenzzahlen noch unter das niedrige Niveau von 2019“, so Bergner.

Dieser Mechanismus wird vielfach von Wirtschaftsforschern beklagt, da er den Wettbewerb und einen Strukturwandel bremse. Von Zombiefirmen war immer wieder die Rede. Bergner widerspricht dieser These: „Eine Art systematische Zombifizierung von nicht mehr lebensfähigen Unternehmen“ habe es in den vergangenen zwölf Monaten nicht gegeben. Denn die Bundesregierung habe im Verlauf der Pandemie immer stärker darauf geachtet, dass nur im Kern gesunden Firmen finanziell geholfen werde.

Der rechtspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, hatte dem RND gesagt: So lange es Probleme bei der Auszahlung staatlicher Hilfen gegeben habe, sei die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gut und richtig gewesen. Doch inzwischen sei man hier deutlich vorangekommen. Jetzt gehe es darum, auch die Rechte der Gläubiger zu schützen. Unternehmen brauchten nun wieder mehr Rechtsklarheit.