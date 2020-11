IWH: Mehr Firmeninsolvenzen im Oktober - Insolvenzwelle bleibt aber aus

Anzeige

Anzeige

Halle. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Oktober erstmals seit Monaten wieder gestiegen. Im Oktober lasse sich bei den Verfahren ein Anstieg von 700 auf 750 feststellen, sagte IWH-Forscher Steffen Müller. Er gehe davon aus, dass damit eine Trendwende eingeleitet sei und die Zahlen ab jetzt wüchsen. „Nach unserer Einschätzung steigen die Zahlen in Richtung Normal und nicht in Richtung Katastrophe.“ Müller und sein Team veröffentlichten am Donnerstag den neuen IWH-Insolvenztrend.

Demnach ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im langjährigen Vergleich weiter niedrig und entspricht etwa 80 Prozent des Niveaus des Vorjahresmonats. Eine Insolvenzwelle sei bislang ausgeblieben. Als einen Grund für den Anstieg und die prognostizierte Trendwende nennt Müller die teilweise Rückkehr zu den strengen Regeln, ab denen Unternehmen Insolvenz anmelden müssen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zahlungsunfähigkeit muss seit Oktober wieder gemeldet werden

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung die Meldepflichten monatelang außer Kraft gesetzt. Seit Oktober müssen wieder all jene Betriebe den Gang zum Amtsgericht gehen, die zahlungsunfähig sind. Nur für Überschuldung bleibt die Pflicht ausgesetzt. In der Regel gebe es nur wenige Fälle, die nicht auf Zahlungsunfähigkeit zurückgingen, teilte das IWH mit. Weiter bremsend auf die Insolvenzzahlen wirkten sich die staatlichen Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld aus.

Teil-Lockdown wird nicht zu Pleitewelle führen

Auch die kurzfristig angeordneten Schließungen von Gaststätten, Kultur- und Freizeitbranche sowie dem Verbot touristischer Übernachtungen im gesamten November werden laut IWH-Einschätzung eher nicht zu einer Pleitewelle führen. Das wird mit der angekündigten staatlichen Entschädigung für betroffene Betriebe begründet. „Was jetzt beschlossen wurde, wird sich vorerst nicht maßgeblich im Insolvenzgeschehen widerspiegeln“, Steffen Müller.