Insolvente MV Werften: Verkauf der Bremerhavener Lloyd-Werft ohne Genting

Ein Rettungsring liegt am Hafen vor der Bremerhavener Lloyd-Werft. (Symbolbild) Der asiatische Konzern Genting hat nach der Insolvenz seiner MV Werften an der Ostsee keinen Einfluss mehr auf den Verkauf der ebenfalls insolventen Lloyd-Werft in Bremerhaven. © Quelle: Sina Schuldt/dpa