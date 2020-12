In der Corona-Krise: Online-Möbelhandel ist gefragt wie nie zuvor

Anzeige

Um rund ein Viertel ist der Möbelverkauf hier zu Lande im April und Mai eingebrochen. Auch Möbelläden mussten schließen. Die Trendwende folgte aber auf dem Fuß. “Der coronabedingte Rückzug ins Häusliche zieht lebhafte Möbelnachfrage nach sich”, freut sich Jan Kurth als Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie heute. Nach neun Monaten steht für deutsche Hersteller nur noch ein branchenweites Umsatzminus von knapp sieben Prozent auf 12,4 Milliarden Euro zu Buche. Und die Erholung geht weiter, was vor allem mit dem Internet zu tun hat.

Denn online sind Möbel gerade gefragt wie nie. “Das wird ein nachhaltiger Trend”, ist Marc Appelhoff sicher. Er ist Chef des Berliner Online-Möbelverkäufers Home 24 und blickt auf einen wahren Boom.

Trend zum Online-Möbelkauf könnte bleiben

Mit rund 40 Prozent Umsatzwachstum auf deutlich über eine halbe Milliarde Euro und erstmaligen operativen Gewinnen rechnet sein Startup-Unternehmen im Coronajahr 2020. Westwing in München als anderes deutsches Jungunternehmen in diesem Bereich wächst mit Raten über 50 Prozent sogar noch stärker. Voriges Jahr um diese Zeit wurde der Münchner Online-Pionier um Vorzeigeunternehmerin Delia Lachance noch angezählt. Börsianer stellten die Existenzfrage. Die Aktien von Westwing aber auch Home 24 dümpelten damals im Keller.

Ein Jahr später sieht die Welt komplett anders aus. Die Aktienkurse von Home 24 und Westwing haben sich seit Jahresanfang vervielfacht. Online-Stammkunden kaufen immer mehr, neue Kundschaft kommt stetig dazu, freut sich Westwing-Chef Stefan Smalla. “Wir sind extrem stolz”, betont er und will auf der Siegerstraße bleiben. Als Corona-Impfstoffhersteller vor kurzem Erfolge verkündeten, ging es mit den Papieren beider Online-Pioniere aber erst einmal wieder ein Fünftel bergab. Geht der Trend zum Online-Möbelkauf weiter, wenn die Pandemie besiegt ist, schienen sich Börsianer zu fragen.

Christian Wulff glaubt nicht, dass sich das Rad beim Online-Möbelkauf dann wieder zurückdreht. “Wir machen gerade zwei Schritte nach vorne und danach vielleicht wieder einen zurück”, schätzt der Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter beim Beratungsunternehmen Pwc. Wenn Menschen wieder reisen können, würden Reisebudgets zwar nicht mehr wie jetzt in Möbel investiert, aber die gute Erfahrung beim Online-Möbelkauf bleibe und werde antreiben.

Das sieht auch Appelhoff so. “Menschen gewöhnen sich Routinen an und wer einmal online eingekauft hat, schätzt das dort breitere Angebot”, betont er und hebt zugleich Preisvorteile sowie den Service hervor. Home 24 liefere nicht nur kostenlos in die Wohnung sondern hole ein Sofa auch wieder ab, falls dessen Farbe dann doch nicht ins Zimmer passt. “Wir haben auf Kundenzufriedenheit geachtet und sind nicht zu schnell gewachsen in den letzten Monaten”, versichert der Home 24-Chef bei Wachstumsraten um 40 Prozent.

Pandemie hat das Eis für Online-Möbelkauf gebrochen

Darüber, wie hoch der Anteil des Online-Handels am Möbelverkauf in Deutschland ist, gibt es nur Schätzungen. Eine, die die Quote vor Pandemieausbruch auf knapp sieben Prozent setzt, hält Appelhoff für die treffendste. Nach der Krise werde der Online-Anteil sicher zweistellig sein, kalkuliert er. Dazu passen Zahlen des größten deutschen Möbelhändlers Ikea. Der hat seine Online-Umsätze zuletzt nach eigenen Angaben um drei Viertel auf gut 860 Millionen Euro gesteigert und binnen Jahresfrist den Online-Anteil am Absatz damit von neun auf 16 Prozent spürbar erhöht.

Pwc hat in einer Branchenstudie 2019 noch ein jährlich gut achtprozentiges Wachstum des Online-Möbelhandels in Deutschland bis 2023 vorausgesagt. Durch die Pandemie rechnet Wulff nun jährlichem Wachstum von gut zehn Prozent. In der gleichen Studie sagt Pwc dem Möbelhandel insgesamt über alle Kanäle nur ein jährliches Plus von wenig mehr als einem Prozent voraus. So gesehen hätte die Pandemie hier zu Lande das Eis für Online-Möbelkauf endgültig gebrochen und ist dabei, Gewichte sichtbar zu verschieben.

Wer macht das Rennen?

Wer dabei das Rennen macht, ist offen. “Es gibt noch keinen klaren Gewinner im Online-Möbelmarkt”, räumt Appelhoff ein und macht zugleich klar, dass er das mit Home 24 sein will. Zugleich drängt aber aus den USA Online-Konkurrent Wayfair auf den deutschen Markt. Und in der Krise haben auch stationäre Platzhirsche wie Ikea das Internetgeschäft für sich entdeckt. “Unser Hauptkonkurrent ist der klassische Offline-Handel”, sagt Appelhoff über die Rivalen.

Die Entwicklung geht aber noch weiter. Pwc-Experte Wulff hat eine Vision dazu. In der führen Möbelkäufer mit ihrem Smartphone einen Händler durch ihre Wohnung, um so vor Ort deren Einrichtung gemeinsam planen zu können. Dann könnte das Geschäft auch bei erneuten Pandemien und Lockdowns ohne Unterbrechung weiterlaufen. Wer die neuen Welten des Möbelkaufs am besten beherrscht, wird das Rennen machen, sagt Wulff.