Impfstoff-Erfinder Winfried Stöcker: Zwischen Genie und Anklagebank

Anzeige

Anzeige

Glaubt man Winfried Stöcker, hat er fast unglaubliches vollbracht: Der Arzt und Unternehmer aus Lübeck will schon im Frühjahr vergangenen Jahres einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt haben. Doch statt eines Bundesverdienstkreuzes wartet nun vielleicht ein Gerichtsprozess auf ihn - weil er gegen die Regeln für die Medikamentenzulassung verstoßen haben könnte.

Aber ist Stöcker nun ein zu risikofreudiger Wissenschaftler, gar ein Frankenstein? Oder doch ein Arzt, der unbürokratisch helfen wollte?

Die Geschichte von Stöckers Impfstoff beginnt im März 2020: Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus. Und Stöcker, der einst mit der Gründung und dem späteren Verkauf der Laborfirma Euroimmun 1,3 Milliarden Euro verdiente, kehrt in sein Labor zurück. Der 74-Jährige wollte einen Corona-Impfstoff entwickeln - und vermeldete einen Monat später Vollzug: Er habe sich den selbst entwickelten Impfstoff erfolgreich injiziert, teilte er im April vergangenen Jahres mit.

Anzeige

Zu der Zeit machten sich Pharmafirmen und Universitäten auf der ganzen Welt auf, ein Vakzin gegen die beginnende Pandemie zu entwickeln. Von der Erfindung eines Impfstoffes bis zur Markteinführung ist es ein weiter Weg, spätestens seit dem Contergan-Skandal werden Medikamente vor der Zulassung gründlich unter die Lupe genommen. Mehrere Testphasen sind obligatorisch, stets unter den Augen von unabhängigen Prüfeinrichtungen wie dem Paul-Ehrlich-Institut. Es ist ein aufwändiger und langer Prozess: Die vor Weihnachten zugelassenen Impfstoffe waren bis dahin schon zehntausenden Probanden in streng überwachten Studien injiziert worden.

Mehr als nur ein Selbstversuch

Stöcker hat sich all das erspart. Doch es blieb offenbar nicht beim Selbstversuch, laut den Kieler Nachrichten hat Stöcker mindestens 65 Menschen seinen Impfstoff verabreicht. Damit qualifizieren sich Stöckers Experimente womöglich als klinische Prüfung nach dem Arzneimittelgesetz - gegen das Stöcker verstoßen haben könnte, indem er die Versuche ohne das Paul-Ehrlich-Institut und abseits von dessen Vorgaben durchführte. Damit hätte Stöcker möglicherweise Menschenleben gefährdet, es liegen mehrere Anzeigen gegen den Unternehmer vor, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt bestätigten laufende Ermittlungen.

Stöcker, der in der Vergangenheit nicht nur als Unternehmer, sondern auch als wortgewaltiger Kritiker der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel auftrat, hat für das Zulassungsverfahren kaum Verständnis. „Ich brauche keine Tierversuche. Das ist doch Unsinn – genau wie das Beharren auf zeitaufwendigen Doppelblindversuchen“, sagte er der „Welt“. Gegen das Paul-Ehrlich-Institut, dass für eine der Anzeigen verantwortlich ist, schießt Stöcker scharf: „Hätte sich das PEI nicht quergestellt, hätten wir längst einen Hersteller in die Lage versetzen können, halb Deutschland zu beliefern.“

Das ordentliche Zulassungsverfahren ist teuer

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Vakzin am aufwändigen Zulassungsverfahren scheitert: Virologen von der Universität Helsinki haben schon im vergangenen Jahr eine Nasenspray-Impfung gegen das Coronavirus entwickelt. Doch sie setzten auf einen lizenzfreien Impfstoff. Der könnte im Grunde von jedem mit der entsprechenden technischen Ausstattung hergestellt werden, verspricht aber Pharmafirmen weit weniger hohe Gewinne als eine patentgeschützte Variante.

Das „Linux unter den Vakzinen“, wie es der Erfinder Kalle Saksela bezeichnete, fand keine Partner in der Industrie - und Sakselas Team stand ohne Finanzierung für das Zulassungsverfahren da. 30 bis 50 Millionen Euro fehlten für die umfangreichen Studien, berichtete die Helsinki-Times.

Am fehlenden Geld für eine regelkonforme Erprobung dürfte der Impfstoff des schwerreichen Stöcker indes nicht gescheitert sein. Aber warum sich Stöcker gegen das Verfahren des PEI gesträubt hat, ist bis heute unklar. Im Herbst vergangenen Jahres will sich Stöcker hilfesuchend an das Institut gewandt haben, erhielt eigenen Angaben zufolge aber keine Unterstützung. Beim PEI hingegen betont man laut Kieler Nachrichten, dass Stöcker telefonisch „eine wissenschaftliche und regulatorische Beratung durch das Paul-Ehrlich-Institut“ angeboten worden sei. Auch habe man Stöcker darauf hingewiesen, dass die Versuche auf eigene Faust rechtliche Risiken bergen, erklärte eine PEI-Sprecherin weiter.

Christian Drosten befürchtete Gesundheitsschäden

Während sich Stöcker nach seinem Selbstversuch für immun hält, ist bis heute unklar, was eine gründliche Prüfung seines Vakzins entlang der PEI-Anforderungen zu Tage gefördert hätte. Er habe ihn anfänglich darauf hingewiesen, dass Qualitätsprüfungen und Studien erforderlich seien, meint etwa Christian Drosten, der von Stöcker schon frühzeitig kontaktiert wurde. „Ich habe zudem unterstrichen, dass bei nicht richtig konstituierten Antigenen auch krankheitsverschlechternde Effekte auftreten können“, sagte der Chef-Virologe der Berliner Charité der „Welt“ klar.

Gegenüber dieser erklärte auch Friedemann Weber, Chef-Virologe an der Universität Gießen, dass er die Wirksamkeit von Stöckers Vakzin für nicht bewiesen halte. Weber ärgert sich aber noch mehr über Stöckers Vorgehensweise. Eine gewisse Hemdsärmeligkeit sei beim Kampf gegen die Pandemie nicht schlecht. „Aber bei unzulässigen Menschenversuchen hört der Spaß auf,“ sagte Weber der „Welt“.

Video Stiko rät unter 60-jährigen von Astrazeneca für Zweitimpfung ab 0:56 min Die Ständige Impfkommission rät Menschen unter 60 Jahren, für eine Zweitimpfung gegen Covid-19 auf einen mRNA-Impfstoff umzusteigen. © dpa

Anzeige

Wolfgang Kubicki wird Anwalt von Stöcker

„Als Arzt darf ich ein Medikament herstellen und damit meine Patienten behandeln. Ich darf auch einen Impfstoff selbst herstellen und ihn ihnen verabreichen, da hat sich keine Behörde einzumischen. Ich darf nur keinen Impfstoff in den Verkehr bringen“, argumentierte hingegen Stöcker gegenüber der „Welt“.

Ob das ausreicht, um nicht eines wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz verurteilt zu werden, müssen wohl Gerichte beantworten. Prominente anwaltliche Unterstützung hat sich Stöcker jedenfalls gesichert: Juristisch vertritt ihn der FDP-Politiker und Anwalt Wolfgang Kubicki.