Immobilienblase in China: Mehr als nur Evergrande

Peking. Jenseits des vierten Stadtrings, wo Peking allmählich von historischer Hauptstadt zur losen Ballung von Apartmenttürmen übergeht, lässt sich Chinas Immobilienblase mit bloßem Auge erfassen: Hinter generischen Neubausiedlungen endet eine Straße ganz abrupt im Nirgendwo. Zu beiden Seiten erstrecken sich brachliegende Bauflächen, hinter denen jedoch weder Arbeiter noch Kräne zu sehen sind. Dafür stehen ein halbes Dutzend unverputzter Stadtvillen mitten in der Landschaft herum, ihre Fertigstellung offenbar durch Geldprobleme pausiert.

Lange war der chinesische Bauboom ein Erfolg – bis jetzt

Spätestens seit Evergrande, der zweitgrößte Immobilienkonzern Chinas, im September erstmals wichtige Zahlungsfristen in dreistelliger Millionenhöhe verstreichen lassen hat, hat Chinas Immobilienblase weltweite Schlagzeilen ausgelöst – insbesondere, da sie Ängste vor einer weltweiten Wirtschaftskrise wachrief.

Inzwischen hat sich die Krise längst auf mehrere Entwickler des Landes ausgeweitet, die allesamt in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Fantasia hat zu Beginn des Monats eine Zahlung in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar verstreichen lassen, Sinic Holdings aus Shanghai wird nächste Woche eine große Anleihe in Höhe von 250 Millionen Dollar aller Voraussicht nach nicht zurückzahlen können und Modern Land bittet seine Investoren um einen zeitlichen Aufschub.

Lange Jahre wurde der chinesische Bauboom als reine Erfolgsgeschichte erzählt. In der Tat haben Evergrande und Co. seit den 90er Jahren Hunderte Millionen Chinesen mit modernen Wohnungen versorgt und gleichzeitig der Volkswirtschaft einen stets brummenden Motor beschert, der insbesondere während Krisenzeiten für Auftrieb sorgte.

Hinter glitzernden Fassaden regiert der Größenwahn

Wer mit dem Hochgeschwindigkeitszug durch die chinesischen Provinzen fährt, kann nur staunen ob der neuen Wohnbezirke, Flughäfen und Autobahnen, die alle paar Monate aus der Landschaft hervorsprießen. Jede x-beliebige Millionenstadt, von denen es in der Volksrepublik mittlerweile knapp 120 gibt, verfügt längst über moderne Geschäftsviertel, deren hochragende Skylines praktisch jede europäische Metropole in den Schatten stellen.

Chinas Immobilienblase hat weltweite Schlagzeilen ausgelöst. © Quelle: Fabian Kretschmer

Doch wer hinter die glitzernde Fassade blickt, entdeckt auch den Größenwahn hinter der Bauwut: Leerstehende Hochhäuser, Geisterstädte inmitten der Provinz und unzählige traditionelle Dörfer, die ohne Rücksicht auf bestehende soziale Strukturen von Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht werden.

Solide Wohnungen mit königlichen Preisen

Aber in Peking merkt man noch wenig von der sich androhenden Krise. „Auf unser Geschäft hat die Evergrande-Krise eigentlich keinen Einfluss“, sagt Jin, während er am Straßenrand auf seinem Elektro-Scooter sitzt. Der Endzwanziger ist ein typischer Makler, wie man ihn in der Hauptstadt zuhauf findet: jung, zugezogen aus der Provinz und hochgradig motiviert, in den nächsten Jahren möglichst viel Geld anzuhäufen.

An diesem feuchtkühlen Abend führt Jin ein paar Interessenten durch eine generische Wohnsiedlung, wie sie in Peking kaum voneinander zu unterscheiden sind: ein Dutzend 30-stöckiger Apartmenttürme, von hohen Mauern umzäunt und mit einer kleinen Parkanlage dekoriert.

Die Wohnungen selbst sind bestenfalls solide, die Preise hingegen königlich: Zwei kleine Zimmer werden nach wie vor für umgerechnet 1300 Euro pro Monat vermietet, gehobene Apartments kosten locker das Doppelte. Daran habe weder die Pandemie noch die Immobilienkrise etwas geändert, sagt Jin.

Millionen Käufer haben bezahlt – aber noch keine Wohnung

„In Peking dominiert vor allem der Second-Hand-Markt – also Wohnungen, die bereits im Privatbesitz sind und nun weitervermietet werden“, sagt Jin. Die Krise hingegen beträfe vor allem die Neubausiedlungen, die in den Metropolen im Hinterland errichtet werden.

Doch dort warten derzeit allein anderthalb Millionen Käufer von Evergrande-Immobilien vergeblich auf ihre bereits bezahlten, aber bislang noch nicht errichteten Wohnungen. Wer sich die Bilanzen des Unternehmens aus Shenzhen durchliest, blickt vor allem in ein tiefes Loch: Die Schulden von Evergrande übersteigen das Eigenkapital bereits um das Fünffache, mehr als 300 Milliarden Dollar Miese hat der Konzern angehäuft. Dessen Aktienkurse sind zudem nahezu um 90 Prozent gefallen, und allein bis Ende 2022 werden mehr als sieben Milliarden Dollar für Anleihen fällig.

Evergrande-Krise für Europa praktisch bedeutungslos

International ist der chinesische Immobilienmarkt wenig überraschend längst zum roten Tuch geworden. Seit der Evergrande-Krise gehen Investoren auf sichere Distanz. Nur einen einzigen Deal von Investoren aus dem Ausland hat die Branche seither abschließen können. Zu groß ist die Angst, dass man auf seinen Zahlungen sitzen bleibt.

Doch aus europäischer Sicht legt der Blick auf die Statistiken dennoch nahe, dass es keinen Anlass zur Panik gibt: Zu 95 Prozent ist der Immobilienriese Evergrande in chinesischem Besitz. Auch beim Fremdkapital spielen ausländische Großbanken und Vermögensgesellschafter kaum eine Rolle.

Die Allianz-Versicherung soll kolportiert mit rund 130 Millionen Euro als größter Geldgeber aus Deutschland beteiligt sein. Was nach viel klingt, ist tatsächlich ein Griff aus der Kaffeekasse. Nur zum Vergleich: Die Flutkatastrophe im Sommer kostet das Unternehmen locker das Vierfache.

Das böse Erwachen wird kommen

Doch natürlich hat jede Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums auch immer Auswirkungen auf die Weltgemeinschaft. Die Volksrepublik generiert schließlich knapp 30 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums. Und insbesondere Exportländer wie Deutschland sind ganz besonders abhängig vom ökonomischen Wohlergehen der Chinesen: Wenn dort die 400 Millionen starke Mittelschicht unter finanziellen Problemen leidet, muss man kein Hellseher sein, um die Folgen zu prognostizieren. Gespart wird sicherlich zuerst beim Kauf ausländischer Premiumgüter wie Volkswagen oder iPhones.

Doch vor allem innerhalb Chinas wird die Immobilienkrise zu einem bösen Erwachen führen. Der bisherige Ansatz der Regierung in Peking hat viele Ökonomen überrascht: Evergrande gilt zwar weiterhin als „too big too fail“, aber bislang hat die Staatsführung keinen Finger gerührt. Die Botschaft ist wie ein warnender Fingerzeig an die teils von Gier getriebenen Immobilienentwickler zu verstehen: Marktwirtschaft besteht eben nicht nur aus Chancen, sondern auch aus Risiken.

Chinas Staatsführung wird eingreifen müssen

Um sich die Dimension des Problems vor Augen zu führen, sollte man ein paar Kennziffern wissen: Bis zu 30 Prozent des chinesischen Wirtschaftswachstums hängt mit der Immobilienbranche zusammen. Zudem ist er für chinesische Konsumenten praktisch die einzige langfristige Anlageinvestition, bis zu Dreiviertel ihres Ersparten haben die Chinesen in Wohnbesitz geparkt. Denn die Inflation treibt die Gelder weg vom Sparbuch, die volatilen Aktienmärkte im Inland gleichen eher einem Glücksspiel, und auch Kryptowährungen á la Bitcoin sind verboten.

Das überhitzte Geschäftsmodell der chinesischen Immobilienentwickler basiert seit jeher auf Pump. Nur mit neuen Schulden ließ sich der Motor noch am Laufen halten. Ein Eingreifen der Regierung war längst überfällig, doch wurde es zunehmend heikel. Erst dieses Jahr erschwerte Peking Unternehmenskredite, was - angefangen von Evergrande - das Kartenhaus zum Einstürzen brachte.

Doch bevor die Schuldenwelle überschwappt und auch die großen Staatsbanken mit runterzieht, werden die Wirtschaftsplaner mit Sicherheit an einen Rettungsschirm basteln – aber, und daran besteht mittlerweile kein Zweifel mehr, nur punktuell, und wo es unbedingt notwendig ist. Die rote Linie zieht Peking vor allem dort, wo die gesellschaftliche Stabilität gefährdet ist: Hauskäufer aus der Mittelschicht werden wohl nicht leer ausgehen, viele unternehmerische Geldgeber hingegen schon.