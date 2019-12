Immer wieder Kinderarbeit: Unicef veröffentlicht „Foto des Jahres“

Anzeige

Müll sammeln statt Schulbank drücken: Im Stadtteil Tondo am Hafen von Manila leben Kinder davon, Plastikflaschen aus der verdreckten Bucht zu fischen, um sie bei einem Müllrecycler zu verkaufen. Wenn sie Glück haben, liegt ihr Tageslohn bei umgerechnet 90 Cent.

Das berichtet das Kinderhilfswerk Unicef, das mit dem diesjährigen „Foto des Jahres“ auf die weiterhin grassierende Kinderarbeit weltweit aufmerksam machen will. In Manila ist, wie überall auf den Philippinen, Kinderarbeit eigentlich verboten. Aber in dem Slums von Tondo werde das Gesetz nicht beachtet, heißt es bei Unicef.

Die auf dem Foto abgebildete Wenie Mahiya erfährt das laut Unicef am eigenen Leib: Schon Siebenjährige würden auf Bambusflößen und Kühlschranktüren durch das Schmutzwasser der Bucht paddeln – immer auf der Suche nach Müll, der ihnen und ihrer Familie das Einkommen sichert.

Wie das Kinderhilfswerk schildert, ist das Müllfischen keine ungefährliche Angelegenheit: Der deutsche Fotograf Hartmut Schwarzbach habe selbst erlebt, dass Kinder in Folge der Arbeit im Dreck an Lebensmittelvergiftungen starben. Schwarzbach hatte auch Mahiya porträtiert – seine Aufnahme ist für Unicef das Foto des Jahres.

Kinderarbeit bei Apple, Microsoft und Google?

Um Leben und Tod geht es auch bei mehreren Klagen, die jüngst einige Familien aus dem Kongo eingereicht haben – gegen Tech-Konzerne wie Tesla, Apple, Microsoft, Dell und die Google-Mutter Alphabet. Aus Sicht der Kläger sind die Unternehmen dafür mitverantwortlich, dass Kinder in Kobaltminen arbeiteten. Dort seien sie ums Leben gekommen oder hätten schwere gesundheitliche Folgen davon getragen, so die Kläger.

Eingereicht hat die Klage laut dem „Handelsblatt“ die Menschenrechtsorganisation International Rights Advocates. Sie wirft den Tech-Unternehmen vor, Teil eines Kinderarbeitssystems gewesen zu sein. Dem „Handelsblatt“ zufolge ist es die erste Klage dieser Art, die sich gleich gegen mehrere Branchenriesen richtet.

„Diese Unternehmen, die reichsten Unternehmen der Welt, diese Hersteller von coolen Geräten, haben es zugelassen, dass Kinder verstümmelt und getötet werden, um an billiges Kobalt zu kommen“, sagte Klägeranwalt Terrence Collingsworth laut dem „Handelsblatt“.

Undurchsichtige Lieferketten

Apple und Dell haben sich bereits zu Wort gemeldet – und betonen, nicht wissentlich Kinderarbeit in Kauf zu nehmen. Apple betont zudem, in der Industrie für die striktesten Standards für Zulieferer bekannt zu sein. Auch andere Unternehmen – etwa BMW – bemühen sich intensiv darum, keine Rohstoffe aus dubiosen Quellen zu verwenden. Zugleich plant die Bundesregierung ein Lieferkettengesetz, dass Unternehmen bei Verstößen gegen die Menschenrechte auch bei Zulieferern haftbar machen soll.

Eine Aufnahme von Antonio Aragón Renuncio bekam den dritten Preis von Unicef. Der Spanier hat die Qual der Goldsucher-Kinder von Burkina Faso festgehalten – bis hin zu den Friedhöfen, auf denen viele von ihnen liegen. © Quelle: Antonio Aragón Renuncio

Allerdings geht es bei den jüngsten Vorwürfen nicht nur um die Techkonzerne – sondern um die Praxis in den Minen des Kongos. Laut den Klägern arbeiteten die Kinder die Kinder in Minen des Schweizer Bergbaukonzerns Glencore.

Problemfall Kleinbergbau

Glencore wurde zwar nicht verklagt, weist die Vorwürfe trotzdem vehement zurück. „Wir tolerieren keinerlei Kinder- oder Zwangsarbeit in unserer Lieferkette“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Die Kleinbergbauarbeiter hätten sich illegal auf den in der Klageschrift erwähnten Minen aufgehalten. Auch verarbeite und vertreibe man kein Kobalt aus dem Kleinbergbau.

Tatsächlich beschäftigen, das kritisieren Menschenrechtler schon länger, große Unternehmen in der Rohstoffförderung Kinder kaum direkt. Etwa 80 Prozent der Kobaltförderung stammen laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) aus industriellen Minen, die aus Sicht der BGR die entsprechenden Standards einhalten.

Sechsjährige arbeiteten für 1,50 Dollar pro Tag

Auch, weil es bei Kobalt bislang kein Zertifizierungssystem wie bei anderen Konfliktmineralien gibt, existiert weiterhin ein florierender Kleinbergbau. Dessen Förderung wird teilweise auf verschlungenen Wegen ebenfalls in die Lieferketten großer Unternehmen eingespeist.

Zugleich ist es der – ohnehin schon prekäre – Kleinbergbau, in dem auch häufig Kinder eingesetzt werden. Meist aus materieller Not, wie auch die Kläger gegen Apple, Microsoft und Co. sagen. In den Minen hätten die teilweise Sechsjährigen 1,50 Dollar pro Tag verdient.

