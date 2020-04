Anzeige

Ikea öffnet am Mittwoch wieder seine Filialen in Nordrhein-Westfalen. Wie das schwedische Möbelhaus mitteilte, werden dann alle elf Geschäfte in dem Bundesland wieder offen für Kunden sein. “Da die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter für uns das Wichtigste ist, haben wir ein umfassendes Sicherheits- & Hygienekonzept entwickelt”, schrieb Ikea auf Twitter.

Ikea beschränkt Zugang

Dazu gehört unter anderem eine Einlassbeschränkung. Der Zutritt werde so gesteuert, dass sich nur maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche im Laden aufhalte, kündigt Ikea an. So könne ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern immer sichergestellt werden. Bistro, Spielbereiche und das Kundenrestaurant bleiben weiterhin geschlossen, die Mitarbeiter erhalten außerdem Mundschutz und Handschuhe - und werden an Kassen und Tresen durch Plexiglas-Scheiben geschützt.

Ikea hätte in NRW schon am Montag wieder öffnen dürfen, hatte aber zunächst abgewartet. In anderen Bundesländern bleiben die Einrichtungshäuser geschlossen.

pach/RND

