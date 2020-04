Ifo-Institut: Deutschland ist bei Medizingütern autark

Anzeige

Anzeige

Hannover. Gerade während der Corona-Pandemie wird in Deutschland vielfach wegen hierzulande fehlender Masken medizinischer Güter geklagt. An den heimischen Produktionsfähigkeiten liegt das fast in keinem Fall, sagt nun das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Es hat Deutschlands Außenhandel mit Arzneien und medizinischer Ausrüstung genauer unter die Lupe genommen und kommt zum Schluss, dass die eigentliche Schwachstelle mangelnde Bevorratung sei.

„Wir haben strategische Ölreserven und auch bei Getreide aber nicht bei Medizingütern“, sagt Studienmacher Martin Braml. In puncto Produktion gebe es dagegen kaum Abhängigkeiten von Herstellern in China oder anderswo. Das gelte auch für Arzneien, wo schon vor Ausbruch der Pandemie über Versorgungsengpässe geklagt wurde.

Deutschland hinkt nur bei Schutzkleidung hinterher

Von Arzneien über Medizintechnik wie Beatmungsgeräte bis zu Desinfektionsmitteln hat die Bundesrepublik laut Ifo 2019 quer über alle Produkte einen Handelsüberschuss von 37 Milliarden Euro erzielt. „Die These, dass Deutschland beim Handel medizinischer Güter am Tropf der Globalisierung hängt, ist empirisch nicht belegbar“, schreiben die Ifo-Forscher. Einzige Ausnahme sind Schutzbekleidung. Die habe Deutschland 2019 im Umfang von 28 Millionen Euro mehr importiert als exportiert.

Neben ausreichender nationaler Bevorratung empfehlen die Forscher einen EU-weiten Verzicht auf protektionistische Maßnahmen, um den freien Welthandel zu sichern. Dazu sollten auch die EU-Einfuhrzölle auf alle medizinischen Produkte dauerhaft auf Null gesetzt werden.

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Anzeige

Importe aus China und Indien machen nur 0,8 Prozent aus

Bei Importen sei die Anzahl von Bezugsquellen zudem wichtiger als die Frage, ob ein Produkt heimisch produziert oder importiert wird, betont Ifo. Denn die Abhängigkeit sinke vor allem mit zunehmender Lieferantenzahl. Viele Bezugsquellen aus dem Ausland könne die Versorgung dann sogar stabiler machen als rein heimische Produktion. Bei Importen medizinischer Güter bestehe aber schon heute ein hoher Grad an Diversifikation, betont Ifo.

Importiert würde vor allem aus der EU, den USA, der Schweiz und Großbritannien. Arzneimittel-Importe aus China und Indien zusammen würden dagegen pro Jahr gerade 409 Millionen Euro ausmachen und damit 0,8 Prozent des gesamten deutschen Arzneimittelimports. „Das widerlegt die Behauptung, Deutschland sei grundsätzlich vom Import aus asiatischen Ländern abhängig“, betonen die Ifo-Forscher.