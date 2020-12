Marburger Bund bittet Arbeitgeber: „Homeoffice wo immer möglich“

Anzeige

Berlin. Der Marburger Bund appelliert angesichts der hohen Coronavirus-Infektionszahlen an Arbeitgeber, ihren Angestellten Homeoffice zu ermöglichen. „Wo immer es möglich ist, sollten Arbeitgeber ihre Angestellten ab sofort ihre Arbeit von zu Hause erledigen lassen“, sagte die Erste Vorsitzende des Ärzteverbandes, Susanne Johna, der Deutschen Presse-Agentur. „Homeoffice, wo immer es möglich ist, wird auch dazu führen, dass in dieser kritischen Phase weniger Menschen morgens und abends in vollen Bussen und Bahnen zusammenkommen und sich dabei gegenseitig anstecken.“

Nur Kontaktminimierung kann Trend noch brechen

Die hohen Infektionszahlen erforderten rasches und konsequentes Handeln, sagte Johna. Die Gefahr eines erneuten exponentiellen Wachstums sei offensichtlich. „Nur durch eine Strategie der wirksamen Kontaktminimierung lässt sich dieser Trend brechen.“

„Geschenke in diesem Jahr weniger wichtig“

Johna betonte: „Materielle Geschenke zu Weihnachten sind gerade in diesem Jahr weniger wichtig als Gesundheit, Solidarität wichtiger als Kommerz.“ Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems sei in vielen Regionen real, obwohl inzwischen in den meisten Krankenhäusern verschiebbare Eingriffe nicht mehr durchgeführt würden. „Alles, was dazu beiträgt, dass die Infektionen rasch sinken, wird uns in den Krankenhäusern entlasten und Leben retten.“

Ärztegewerkschaft begrüßt Empfehlung der Leopoldina

Vor wenigen Tagen erst hatte die Ärztegewerkschaft die Empfehlung der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina für einen harten Lockdown nach Weihnachten begrüßt. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“ sagte Johna in diesem Zusammenhang dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Nach mehr als fünf Wochen Teil-Lockdown müssen wir leider konstatieren, dass die Welle nicht gebrochen ist“, betonte sie. „Die Intensiv- und Isolierstationen füllen sich von Tag zu Tag, ohne dass irgendeine Trendumkehr zu erkennen ist und leider sterben täglich Hunderte von Menschen an oder mit einer Covid-19-Infektion“, so Johna. „Kontaktbeschränkungen sind derzeit die einzige Möglichkeit, die Ansteckungsraten deutlich zu verringern“, argumentierte sie.

Johna hatte in diesem Zusammenhang zudem Einschränkungen oder Verbote von Silvesterfeuerwerk gefordert.