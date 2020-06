HMM Algeciras: Größtes Containerschiff der Welt erstmals im Hamburger Hafen angelegt

Anzeige

Abwechslung in der sonst so faden Corona-Zeit: Am Burchardkai des Hafenkonzerns HHLA hat am Sonntagmorgen zum ersten Mal das größte Containerschiff der Welt angelegt. Auf der nördlichen Elbseite haben viele Schaulustige die Ankunft des Rekordschiffes mitverfolgt.

HMM Algeciras verdrängt MSC-Reederei von Platz eins

Das Riesen-Schiff ist rund 400 Meter lang, 61 Meter breit und kann fast 24.000 Standardcontainer laden. Damit verdrängt die koreanische Reederei HMM die MSC Gülsün und ihre zehn Schwesternschiffe der Reederei MSC von Platz eins der größten Containerschiffe der Welt. Die HMM Algeciras kann etwa 200 Container mehr über das Meer transportieren als die Konkurrenten der MSC. Beim Wettlauf um den Titel des größten Containerschiffes hat sich in den vergangenen Jahren die Größe der Riesen-Schiffe nicht mehr verändert. Die Schiffbauingenieure finden aber immer wieder eine Möglichkeit, wie sie noch mehr Container im Schiffsrumpf verstauen können.

Containerschiffe zwischen Europa und Asien unterwegs

Die HMM Algeciras ist das erste von zwölf Schiffen, das im Laufe der kommenden Monate nach Europa fahren wird. Weil eine Schiffsfahrt zwischen Europa und Asien sechs Wochen dauert, werden die Containerschiffe oft im Zwölfer-Pack bestellt. So ist ein kompletter Umlauf mit einer Abfahrt pro Woche möglich. Die zwölf Schiffe sind nach europäischen Hafenstädten benannt. Im August wird voraussichtlich die HMM Hamburg die deutsche Hansestadt erreichen.