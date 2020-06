“Hello Kitty”-Gründer Shintaro Tsuji tritt im Alter von 92 Jahren als CEO zurück.

Anzeige

Tokio. “Hello Kitty”-Gründer Shintaro Tsuji will im Alter von 92 Jahren als CEO zurückgetreten. Den Posten soll künftig sein 31-jähriger Großenkel Tomokuni Tsuji übernehmen, wie die “BBC” berichtet. Die japanische Firma “Sanrio” hat mit der mundlosen Comic-Katze “Hello Kitty” seit ihrem Anfang vor fast 50 Jahren Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Tsuji gab bekannt, das Unternehmen am 1. Juli zu verlassen.

“Hello Kitty”-Produkte werden weltweit verkauft – Corona-Krise macht Unternehmen zu schaffen

Von “Hello Kitty” gibt es unter anderem Klamotten, Spielzeug und Schreibwaren. Die Produkte werden in 130 verschiedenen Ländern verkauft. Obwohl die primäre Zielgruppe Kinder sind, erfreut sich die Comic-Katze mittlerweile auch bei Erwachsenen großer Beliebtheit. Tsujis Unternehmen Sanrio startete in den 1960er Jahren. Schon früh erkannte er, dass sich Produkte mit “süßen” Designs am besten verkauften. So wurde “Hello Kitty” erschaffen, die bis heute ein ikonischer japanischer Charakter ist. Doch “Hello Kitty” hat Konkurrenz: Seit Jahren verkaufen sich die Produkte innerhalb Japans schlechter. “Sanrio” zählt nun primär auf sein zerbrechliches globales Geschäft. Aufgrund der Corona-Krise sank der Nettogewinn von dem Unternehmen um 95 Prozent im Fiskaljahr 2019/2020.

Großenkel Tsuji könnte jüngster CEO im Marktindex Topix sein

In Japan hat es Tradition, dass Unternehmensgründer ihren Posten an Mitglieder ihrer Familie abgeben. Shintaro Tsujis Sohn starb 2013 an einem Herzinfarkt. Daher übernimmt nun sein Großenkel als CEO. Tomokuni Tsuji würde mit 31 Jahren der jüngste CEO im Marktindex Topix sein. Er hat zufälligerweise den gleichen Geburtstag (1. November) wie “Hello Kitty", ist jedoch 14 Jahre jünger, berichtet die Nachrichtenagentur “Agence France-Presse” (AFP). Er möchte das Unternehmen transfomieren, um besser auf die sich rasant verändernde Geschäftswelt reagieren zu können, sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz.