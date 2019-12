Heiligabend Öffnungszeiten 24.12.2019: Wie lange haben die Supermärkte geöffnet?

Anzeige

Hannover. Da der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, haben die Supermärkte und viele Geschäfte geöffnet. Gesetzlich dürfen Lebensmittelhändler bis 14 Uhr geöffnet haben, für Tankstellen, Bahnhöfe und Flughäfen sowie Apotheken gibt es Sonderregelungen.

Ein Überblick über die Öffnungszeiten der größten Supermarktketten in Deutschland am 24. Dezember 2019.

Heiligabend 2019: Öffnungszeiten von Aldi

Der Großteil der Supermärkte von Aldi-Nord hat am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Vereinzelt schließen die Geschäfte auch schon um 13 Uhr. Befindet sich der Supermarkt in einem Einkaufscenter können die Öffnungszeiten variieren. Auf der Website lassen sich Filialen und ihre Öffnungszeiten suchen.

In den Filialen von Lidl-Süd gibt es abweichende Öffnungszeiten. An Heiligabend haben die Läden von 7.30 Uhr beziehungsweise 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet.

Heiligabend 2019: Öffnungszeiten von Lidl

Lidl-Supermärkte haben am 24.12. in der Regel von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Manche Standorte bieten aber auch Sonderöffnungszeiten an. In einigen ausgewählten Filialen haben die Geschäfte an Heiligabend von 6 bis 16 Uhr geöffnet. Detaillierte Auskunft gibt die Online-Filialsuche.

Heiligabend 2019: Öffnungszeiten von Rewe

Rewe öffnet seine Supermärkte am 24. Dezember im Zeitraum zwischen 6 bis 14 Uhr. Allerdings ergeben sich je nach Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten. Viele Märkte öffnen erst um 7 Uhr, manche schließen bereits um 13.00 oder 13.30 Uhr. Um sicher zu gehen, lohnt sich eine schnelle Marktsuche.

Heiligabend 2019: Öffnungszeiten von Edeka

Auch bei Edeka gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage nach bundeseinheitlichen Öffnungszeiten. Das liegt daran, dass jeder Edeka-Markt selbstständig von Unternehmern geführt wird. Die meisten Supermärkte von Edeka orientieren sich jedoch an den üblichen Ladenöffnungszeiten an Heiligabend, also im Zeitraum 7 bis 14 Uhr. Genaue Informationen zu den Öffnungszeiten an Heiligabend gibt es hier.

Heiligabend 2019: Öffnungszeiten von Netto

Die Supermärkte von Netto haben an Heiligabend bundesweit von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Abweichungen können sich in Filialen an Flughäfen, Bahnhöfen oder in Einkaufszentren ergeben. Hier geht's zur Filialsuche von Netto.

Heiligabend 2019: Öffnungszeiten von Real

Real-Märkte haben an Heiligabend in der Regel ebenfalls von 7 bis 14 Uhr beziehungsweise 8 bis 13 Uhr geöffnet. Genaue Auskunft gibt auch hier die Filialsuche.

Dürfen Supermärkte an Silvester länger geöffnet haben?

In allen Bundesländern gilt, dass die Geschäfte an Heiligabend bis spätestens 14 Uhr geschlossen werden müssen, sofern der 24. Dezember auf einen Werktag fällt. Fällt Heiligabend auf einen Sonntag, ergeben sich je nach Bundesland unterschiedliche Öffnungszeiten.

Anders sieht das an Silvester aus. Hier gibt es keine Einschränkungen bei den Ladenöffnungszeiten. Mit Ausnahme von Hessen, Bremen, Thüringen und Bayern gelten die regulären Öffnungs- und Schließzeiten. In Bayern, wo es kein eigenes Ladenöffnungsgsetz gibt, gilt das Ladenschlussgesetz des Bundes. An Silvester schließen die Supermärkte in Bayern daher um 20 Uhr.

RND/pf

