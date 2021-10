Halbleiter-Mangel: Bis zu elf Millionen weniger Autoverkäufe bis Jahresende

Anzeige

Der weltweite Mangel an Halbleitern hat womöglich größere Auswirkungen auf die Automobilindustrie als zunächst angenommen.

Wie der „Spiegel“ berichtet, gehe die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ihren Berechnungen zufolge von einem Minus an verkauften und produzierten Autos im Vergleich zum Vorjahr von bis zu elf Millionen Stück aus.

Grund dafür seien neben fehlenden Chips, die auf den Halbleitermangel zurückgehen, aber auch Ressourcenknappheit. So mangele es etwa an Stahl. Felix Kuhnert, leiter des Ressorts Automotiv bei PwC sagte: „Die Probleme haben sich im dritten Quartal verschärft und werden bis weit in das nächste Jahr andauern.“

Vierte Corona-Welle bremst Absatzmärkte

Hinzu komme die noch immer laufende Corona-Pandemie, die sich mit ihrer vierten Welle negativ auf die Absatzmärkte auswirke. Die Wirtschaftsprüfer entnehmen den Daten des laufenden Jahres, dass weltweit im dritten Quartal 3,8 Millionen Fahrzeuge weniger ausgeliefert würden.

In den letzten vier Monaten des Jahres werde das Minus laut PwC noch einmal mehr als drei Millionen Fahrzeuge betragen. Zuletzt hätten die Hersteller die vornehmlich Halbleiter in den absatzstärksten Modelle verbaut, um weiterhin Gewinne zu erzielen.

Schon im Juni wurde eine Studie veröffentlicht, die die Auswirkungen des Halbleitermangels auf den deutschen Automarkt dokumentierte: Allein der Chipmangel würde demnach zu 200.000 produzierten Fahrzeugen weniger führen. Mehrere deutsche Autohersteller mussten wegen des Mangels in diesem Jahr bereits ihre Herstellung drosseln oder zeitweise ganz einstellen.