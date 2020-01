Anzeige

Die Internationale Grüne Woche Berlin ist ab Samstag für Privatbesucher geöffnet. Mehr als sonst steht die international renommierte Messe in diesem Jahr im Zeichen der Klimadebatte. Proteste unter dem Motto "Wir haben es satt!" begleiten die bei Landwirten, Klima- und Tierschützern umstrittene Agrarmesse schon seit 2013. In diesem Jahr sorgen große Treckerdemos in ganz Deutschland für Aufsehen abseits der Messehallen. Mit den Protesten wollen die Demonstranten Druck auf die Politik ausüben und sie zu mehr Tierschutz, nachhaltiger Landwirtschaft und einer gerechteren Agrarpolitik bewegen.

Trotz der Proteste ist die Grüne Woche bei Fach- und Privatbesuchern beliebt. Vor allem das bunte Programm mit vielen kulinarischen Angeboten aus mehreren Ländern und Regionen lockt während der zehntägigen Messe bis zu 400.000 Menschen nach Berlin. Die wichtigsten Informationen für Besucher im Überblick.

Was ist die Grüne Woche?

Die Internationale Grüne Woche Berlin ist eine jährlich stattfindende Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Veranstalter ist die Messe Berlin.

Auf einer Fläche von knapp 120.000 Quadratmetern stellten im letzten Jahr 1800 Hersteller und Vermarkter aus 61 Ländern landwirtschaftliche Erzeugnisse aus. Die Messe zählt zu den international bedeutsamsten der Branche. Partnerland ist in diesem Jahr Kroatien.

Wo findet die Grüne Woche statt?

Veranstaltungsort der Internationalen Grünen Woche sind die Messehallen unter dem Berliner Funkturm im Ortsteil Westend. Die genaue Adresse lautet: Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin.

Wann beginnt die Grüne Woche 2020?

Die Internationale Grüne Woche findet vom 17. bis 26. Januar 2020 statt. Für Privatbesucher ist die Messe ab Samstag, 18. Januar geöffnet.

Die Grüne Woche findet jedes Jahr Ende Januar statt. Die Termine für die nächsten Messen stehen bereits fest:

15. - 24. Januar 2021

21. - 30. Januar 2022

20. - 29. Januar 2023

19. - 28. Januar 2024

Grüne Woche: Öffnungszeiten 2020

Die Grüne Woche in Berlin ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, den 24. Januar bleibt die Messe zwei Stunden länger, bis 20 Uhr geöffnet.

Tickets für die Grüne Woche 2020

Tickets für die Grüne Messe sind meist schon ab Herbst des Vorjahres zu kaufen, aber auch zum Messestart noch verfügbar. Es gibt verschiedene Kategorien: Die Preise der Tickets für Privatbesucher reichen von 4 Euro (pro Schüler einer Schulklasse) bis 42 Euro (Dauerkarte), für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Fachbesucher haben die Wahl zwischen einer Tageskarte für 25 Euro und einer Dauerkarte für 60 Euro.

Tickets können an Tageskassen oder Online gekauft werden, beim Onlinekauf erfolgt die Bezahlung per Kreditkarte oder Paypal.

Wie viele Aussteller sind 2020 auf der Grünen Woche?

Im offiziellen Eröffnungsbericht sprechen die Veranstalter von einer "neuen Bestmarke": Mehr als 1800 Aussteller aus 72 Ländern sollen demnach auf der Grünen Woche 2020 ihre Produkte vorstellen.

Die Aussteller verteilen sich auf 27 Hallen, einen Hallenplan gibt es auf der Veranstalter-Website.

Hippologica auf der Grünen Woche 2020

Seit 2018 findet im Rahmen der Grünen Woche auch die Hippologica auf dem Messegelände statt. Das dreitägige Reitsport-Event startet am letzten Wochenende der Messe, Zutritt erhalten alle Besitzer einer regulären Eintrittskarte.

RND/pf