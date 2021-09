Großbritannien: Teures Gas, zu wenig CO₂

Anzeige

London. Wenn man dieser Tage durch die Straßen Londons streift, scheint der Winter noch in weiter Ferne. Ungewohnt für die Insel, liegen die Temperaturen bei spätsommerlichen 25 Grad. Dennoch machen sich Briten schon jetzt Sorgen um Weihnachten. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch wegen der aktuellen Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln.

Denn insbesondere aufgrund des massiven Mangels an Lkw-Fahrern in Folge der Pandemie und durch neue Visa-Regelungen im Zusammenhang mit dem Brexit brauchen Waren oft länger, um auf die Insel geliefert zu werden – oder aber sie kommen überhaupt nicht an. Statistiken zufolge haben knapp die Hälfte der Briten bereits begonnen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Düngemittelhersteller mussten Produktion einstellen

Nun gibt es jedoch ein weiteres Problem: Aufgrund gestiegener Gaspreise im Königreich mussten die zwei größten Hersteller von Düngemitteln auf der Insel ihre Produktion einstellen.

Was zunächst nicht allzu dramatisch klingt, hat weitreichende Folgen. Denn diese beiden Unternehmen sind gleichzeitig die wichtigsten Produzenten einer chemischen Verbindung, die vor allem dafür bekannt ist, dem Klima zu schaden: Die Rede ist von CO₂.

Trotz seines schlechten Rufes spielt industriell hergestelltes CO₂ in der Lebensmittelproduktion eine wichtige Rolle. So wird es beispielsweise benötigt, um Fleisch haltbar zu machen, aber auch zur Produktion von kohlensäurehaltigen Getränken. Darüber hinaus wird es als Kühlmittel genutzt und spielt deshalb auch für die Impfkampagne eine wichtige Rolle. Das Problem: Man kann es nicht lange lagern.

Regale könnten leer bleiben

Dementsprechend spitzte sich die Lage in Großbritannien innerhalb von kürzester Zeit zu. Nur noch zwei Tage würden die Vorräte an Kohlenstoffdioxid reichen, warnten Vertreter der britischen Lebensmittelindustrie zu Beginn dieser Woche. Die Folge: Die Auswahl in den Supermärkten wurde beschränkter, manche Regale blieben gar leer.

Die Regierung steht unter Druck, und so verkündete George Eustice, Minister für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft, am Dienstag, dass man mehrere Millionen Pfund in die Hand nehmen werde, um die beiden düngemittelherstellenden Unternehmen wieder in Betrieb nehmen zu können.

Farmer sind erleichtert

Während die Investition die Steuerzahler belasten, sind die Farmer im Land sichtlich erleichtert: „Ich bin wirklich sehr froh, dass da nun etwas passiert“, sagte Furgos Howie, ein Farmer aus Essex, einer Grafschaft nordöstlich von London gegenüber Medien. Denn ohne die Unterstützung durch den Staat wäre sein Fleisch wohl schlecht geworden.

Was bleibt, sind die hohen Gaspreise. Verbraucher müssen damit rechnen, dass ihre Energiekosten jährlich um umgerechnet mindestens 158 Euro steigen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Der letzte Winter war sehr kalt, deshalb ist die Nachfrage nach Gas weltweit gestiegen. Außerdem wurde in Großbritannien weniger Windkraft produziert. Die Lage wird auch dadurch verschärft, dass anders als beispielsweise in Deutschland, die meisten Menschen Gas sowohl zum Kochen als auch zu Heizen nutzen.

Jonathan Brearley, Leiter von Ofgem, dem Amt für den Gas- und Elektrizitätsmarkt, räumte ein, dass in den kommenden Monaten wohl weitere energieliefernde Unternehmen schließen werden. Angst, dass in Großbritannien demnächst die Lichter ausgehen, müssen Verbraucher aber nicht haben, betonte der britische Energieminister Kwasi Kwarteng: „Es wird keine Drei-Tage-Woche geben und auch keinen Rückfall in die 70er-Jahre.“