Griechische Wirtschaft lässt die Corona-Rezession hinter sich

Athen. Kaum eine Volkswirtschaft in der EU stürzte in der Pandemie so tief ab wie die griechische. 2020 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um neun Prozent. Nur Spanien verzeichnete mit einem Minus von 10,8 Prozent einen noch stärkeren Einbruch. Aber jetzt lässt Griechenland die Rezession hinter sich.

Im dritten Quartal 2021 legte das BIP im Jahresvergleich um 13,4 Prozent zu. Das war das stärkste Wachstum aller Euro-Staaten, wie die in dieser Woche veröffentlichten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat zeigen. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs die Wirtschaftsleistung von Juli bis September um 2,7 Prozent - gegenüber 2,2 Prozent im Durchschnitt der Euro-Zone. Damit hat sich der Aufschwung sogar noch beschleunigt: Im zweiten Quartal betrug das Wachstum 2,1 Prozent.

Griechenland hat die wirtschaftlichen Einbußen während der Corona-Rezession bereits wieder wettgemacht: Im dritten Quartal belief sich das BIP auf 46,407 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsleistung lag damit über dem Niveau des vergleichbaren Quartals vom Vorkrisenjahr 2019. Damals erwirtschaftete das Land 45,967 Milliarden Euro. Das Wachstum verbessert auch die Schuldensituation: Die Staatsschuldenquote dürfte von 206 Prozent des BIP im Jahr 2020 auf 196 Prozent in diesem Jahr sinken. Das ist allerdings immer noch die mit Abstand höchste Verschuldung aller EU-Staaten.

Der Schuldenberg zeigt: Das Land leidet immer noch unter den Folgen der zehnjährigen Schuldenkrise. In den Krisenjahren verlor Griechenland 28 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. 2017 kehrte Griechenland zwar zum Wachstum zurück, aber die Pandemie hat das Land wieder zurückgeworfen. Trotz des starken Wachstumsschubs dieses Jahres liegt das BIP immer noch ein Viertel niedriger als 2008, vor der Finanzkrise.

Das starke Wachstum im dritten Quartal verdankt Griechenland vor allem dem Comeback im Tourismus. Im vergangenen Jahr war infolge der Pandemie die Zahl der ausländischen Urlauber von 33 auf sieben Millionen zurückgegangen. Die Tourismuseinnahmen fielen von 18,2 auf 4,3 Milliarden Euro. Im dritten Quartal 2021 stiegen die Einnahmen um fast 85 Prozent. Bei den Waren-Exporten legte Griechenland 9,2 Prozent zu. Die privaten Investitionen stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 18,1 Prozent. Das zeigt die Solidität des Aufschwungs.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die griechische Wirtschaft im zu Ende gehenden Jahr deutlich stärker zulegen wird als bisher erwartet. Die Regierung setzte bisher ein Wachstum von 6,9 Prozent an. In den ersten neun Monaten legte das BIP aber bereits 9,3 Prozent zu. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten jetzt ein Plus von rund acht Prozent. Auch die Aussichten für 2022 sind gut. Der griechische Finanzminister rechnet in seinem Haushaltsentwurf für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 4,5 Prozent.

Griechenland profitiert nicht nur vom Aufschwung im Tourismus, sondern auch von den Strukturreformen, die das Land in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Dazu gehören Privatisierungen, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, eine Arbeitsmarkt- und Rentenreform sowie Steuersenkungen. Dafür bekam Griechenland jetzt ein Lob vom neuen Bundesfinanzministers Christian Lindner. Er bezeichnete die „beeindruckende Reformpolitik“ der Athener Regierung als Vorbild für Deutschland.

Die Würdigung kommt für die Griechen überraschend. Politiker und Öffentlichkeit begegneten Linder bisher mit Argwohn, weil er als fiskalpolitischer Hardliner gilt. In der Schuldenkrise warf er dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble vor, er gehe zu nachsichtig mit der Athener Regierung um. Lindner forderte damals, Griechenland aus der Euro-Zone hinauszuwerfen. Das klingt inzwischen ganz anders: Nun sieht Lindner das Land als Quelle der Inspiration für Deutschland.