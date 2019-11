Golf-Airlines bescheren Airbus zwei Großaufträge

Anzeige

Die Dubai Airshow in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt sich zum Milliardengeschäft für Airbus. Die Fluggesellschaft Emirates gab am Montag die Bestellung von weiteren 20 A350-900 im Wert von 6,4 Milliarden Dollar (5,8 Milliarden Euro) bekannt. Die Billigfluglinie des Golfstaats, Air Arabia, toppte das dann noch mit der Order von 120 Airbus-Maschinen im Wert von 14 Milliarden Dollar (12,7 Milliarden Euro).

Der Emirates-Vorstandsvorsitzende Scheich Ahmed bin Said Al Maktum sagte, der neue Deal ersetze eine Vereinbarung vom Februar, in der die Golfstaatsflugline eine Absichtserklärung zum Kauf von 70 Airbus-Flugzeugen abgab, darunter 40 A330neo. Diese Vereinbarung war auf einen Preis um 21,4 Milliarden Dollar veranschlagt worden.

Die alle zwei Jahre stattfindende Dubai Airshow hat am Sonntag begonnen und endet am Donnerstag. Die im Emirat Schardschah ansässige Air Arabia hielt mit dem am Montag verkündeten Deal Airbus die Treue; ihre Flotte besteht weiterhin ausschließlich aus Airbus-Modellen. Neu hinzu kommen 73 A320neos, 27 A321neos und 20 A321 XLR. Die ersten Maschinen sollen 2024 ausgeliefert werden.

Doch auch Boeing ging nicht leer aus: Für den US-Konkurrenten stach ein prestigeträchtiges Projekt für Klima- und Umweltschutz hervor: Die Emirate-Fluggesellschaft Etihad will eine Boeing 787 Dreamliner zu einem spritsparenden "Greenliner" entwickeln. Die türkische Fluggesellschaft SunExpress bestellte bei dem US-Hersteller zehn Maschinen des derzeit weltweit mit Flugverbot belegten Typs 737-8 Max im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, wie Airline-Chef Jens Bischof mitteilte. SunExpress baut seine 737-Max-Flotte damit auf 42 Flugzeuge aus.

RND/AP