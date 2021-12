Go East: Deutsche Autobauer setzen mehr denn je auf China

Anzeige

Frankfurt. Go East: Das ist mehr denn je das Motto der deutschen Autobauer. BMW hat angekündigt, noch mehr Produktion in die Volksrepublik zu verlagern. Die hochgebockte Limousine (SUV) X5 soll dort bald vom Band laufen. Weitere Modelle könnten folgen.

Und erst am Montag war klar geworden, dass chinesische Investoren fast 20 Prozent am Daimler-Konzern halten. Am stärksten vertreten ist im Reich der Mitte aber der Volkswagen-Konzern. Er verkaufte in den ersten zehn Monaten in dem Riesenland knapp 2,8 Millionen Fahrzeuge, was mehr als einem Drittel des Gesamtabsatzes entspricht.

Bedenken über eine immer stärkere Abhängigkeit der wichtigsten deutschen Industriebranche von dem autoritär regierten Land machen die Runde. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat eine härtere Gangart gegenüber der Regierung in Peking angedeutet, vor allem wegen Menschenrechtsverletzungen – beispielsweise gegen das Volk der Uiguren.

Eine Spätfolge von Trumps Handelskriegen

Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer hingegen zeigt Verständnis für die Strategien der Konzerne. „China ist der weltgrößte Automarkt und inzwischen auch Technologieführer, deshalb führt für Autobauer kein Weg an dem Land vorbei“, sagte Dudenhöffer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Indes ist die Verlagerung der X5-Produktion eine Spätfolge des vom früheren US-Präsidenten Donald Trump angezettelten Handelskriegs gegen China. BMW hatte die Fertigung der SUV im weltgrößten Werk des Konzerns in Spartanburg (US-Bundesstaat South Carolina) konzentriert. Vor der Pandemie wurde rund ein Viertel der dort produzierten Pkw nach Asien verschifft. Darunter waren jährlich bis zu 55.000 Exemplare des X5.

Nachdem Trump im Jahr 2018 Handelshürden für chinesische Exporte in die USA aufgebaut hatte, erließ Peking unter anderem Strafzölle für Autos, die aus den Vereinigten Staaten eingeführt wurden.

Das brachte für BMW empfindliche Gewinn-Einbußen. Inzwischen hat das Münchner Unternehmen seine Fertigung bei den lukrativen SUV diversifiziert. So wird der X3 nun auch in Südafrika und bereits in China gefertigt. Wenn jetzt noch der X5 dazu kommt, werden fast alle wichtigen Baureihen in der Volksrepublik montiert – unter anderem zählen die Oberklasse-Modelle der 7er-Reihe dazu.

Ein BMW-Sprecher begründete die Verlagerung mit dem Hinweis darauf, dass die Produktion der Nachfrage folge. Das ist ein Trend, der derzeit bei allen Autobauern zu beobachten ist. Die Fahrzeuge mit ihren Motoren und ihren Ausstattungen werden allenthalben immer stärker den Märkten angepasst, die die größte Nachfrage erzeugen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass BMW offenbar weitere Baureihen in die Volksrepublik verlagern will. So berichtet das „Handelsblatt“, dass eine Elektroversion der 3er-Reihe demnächst ausschließlich in der Volksrepublik produziert werden soll. Der BMW-Sprecher sprach in diesem Zusammenhang von Spekulationen, die er nicht kommentieren wolle.

BMW übernimmt Mehrheit in Joint Venture

Der nächste Schritt auf dem Weg nach Fernost: BMW will im neuen Jahr als erster ausländischer Autobauer in China die Mehrheit an einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem langjährigen Partner Brilliance übernehmen. Die Münchner planen, eine Option auszuüben, mit der sie für 3,6 Milliarden Euro weitere rund 25 Prozent an der Firma erwerben und dann auf 75 Prozent kommen.

Die Erträge des fernöstlichen Ablegers werden dann vollständig in die Bilanz des deutschen Autobauers eingerechnet. Mehrheiten an chinesischen Firmen in China: Das hat die kommunistische Regierung lange Zeit nicht zugelassen. Auf großen Druck von westlichen Regierungen und von Konzernen aus diesen Ländern sind mittlerweile solche Investments möglich.

Auch Daimler plant laut „Handelsblatt“, die Mehrheit an einem chinesischen Joint Venture zu übernehmen. Der Partner ist hier der staatlich kontrollierte Autobauer Beijing Automotive Group (BAIC). Dieser hält mittlerweile einen Stimmrechtsanteil an dem Stuttgarter Unternehmen von 9,98 Prozent. Dies wurde Anfang der Woche im Zuge der Aufspaltung von Daimler in die Pkw- (Mercedes) und die Trucksparte bekannt.

BAIC ist damit der größte Anteilseigner des traditionsreichen Autobauers. Zugleich sind die Stuttgarter an BAIC beteiligt. Hinzu kommt als zweiter chinesischer Großaktionär Li Shufu, der hinter dem Autobauer Geely steht und 9,69 Prozent an dem deutschen Unternehmen hält. Sowohl für Daimler als auch für BMW gilt: China ist der größte Absatzmarkt, er macht jeweils rund ein Drittel der Verkäufe aus.

Gleichwohl wird in der Politik und auch in Unternehmensverbänden darüber diskutiert, die Abhängigkeit von China zu verringern und die dortige Präsenz zu reduzieren. Dudenhöffer hält dies für keine gute Idee: „Das wäre ein großer Fehler“, sagte er dem RND. China sei beim softwaregestützten Automobil und beim autonomen Fahren mittlerweile der Weltmarktführer. Unter anderem seien in Peking und Schanghai bereits Robotaxis unterwegs, die ohne Fahrer durch die Städte rollten. Dudenhöffer: „Wenn sich Autobauer von diesem Markt zurückziehen, dann verlieren sie den technologischen Anschluss und fallen notwendigerweise zurück. Das wäre kontraproduktiv für die deutsche Autobranche.“