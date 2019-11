Gnadenloser Poker: Jetzt steigen auch Hedgefonds in die Osram-Übernahmeschlacht ein

Anzeige

Es naht die Woche der Wahrheit für den Lichttechnikkonzern Osram und seine 23.500 Beschäftigten. Bis Mitternacht am nächsten Donnerstag haben die Aktionäre noch Zeit, auf das Kaufangebot des österreichischen Sensorherstellers AMS einzugehen. Vollends undurchsichtig geworden ist die Lage nun, weil immer mehr Hedgefonds per Aufkauf von Osram-Aktien aggressiv im Übernahmepoker mitmischen.

„Sie haben sich einen großen Anteil gesichert“, sagt ein Insider. „Man kann von 35 bis 45 Prozent ausgehen.“ So haben sich die Fonds in eine Position gebracht, mit der sie das AMS-Angebot scheitern lassen können. Denn für das besteht eine Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent. Da als sicher gilt, dass nicht alle Osram-Kleinaktionäre an AMS verkaufen, haben die Hedgefonds die Zukunft des Unternehmens damit in der Hand.

Deshalb hat AMS bei ihnen mit einer sogenannten Roadshow begonnen, um den Fondsmanagern klar zu machen, was droht, falls sie zu hoch pokern. Kommt AMS aus Premstetten bei Graz nicht auf die gewünschten 55 Prozent der Osram-Anteile, erlischt das Angebot. Es werde weder aufgestockt, noch die Annahmeschwelle gesenkt und auch sonst kein weiteres Angebot geben, stellt AMS-Chef Alexander Everke klar.

Es wird mit harten Bandagen gezockt

Hinter den Kulissen droht AMS dem Vernehmen nach sogar damit, bei einem Scheitern die knapp 20 Prozent der Osram-Anteile auf den Markt zu werfen, die man schon auf eigene Rechnung gekauft hat und damit einen Fall der Osram-Aktie ins Bodenlose zu provozieren. Dann müssten die Hedgefonds mit ihren Osram-Aktien unliebsame Kursverluste hinnehmen. Gezockt wird allseits mit harten Bandagen.

Die Fonds diskutieren nun untereinander, wie viele Osram-Aktien sie AMS anbieten müssen, um die Mindestannahmeschwelle möglichst knapp zu überspringen, verrät ein Insider. Klar ist auch, dass AMS Osram beherrschen will, wozu 55 Prozent nicht reichen. Dazu sind 75 Prozent nötig. Die fehlenden 20 Prozent wollen die Hedgefonds möglichst teuer an die Österreicher verkaufen. Das über 110-jährige Traditionsunternehmen Osram ist vollends zum Spekulationsobjekt verkommen. Es schreibt mittlerweile tiefrote Zahlen und bereitet neuen Stellenabbau vor.

Belegschaft und IG Metall gehen auf die Barrikaden

Das wiederum treibt Belegschaft und IG Metall auf die Barrikaden. Sie fordern Osram-Aktionäre ihrerseits auf, nicht an AMS zu verkaufen, weil sie um Jobs, Standorte und Osram als Ganzes fürchten. Falls sich die Hedgefonds durchsetzen und Spekulationsgewinne einstreichen, mache das die Übernahme für AMS noch deutlich teuerer als die bisher kalkulierten 4,6 Milliarden Euro, warnen Betriebsräte und Gewerkschafter. Die Finanzierung sei von AMS ohnehin auf Kante genäht. Die Österreicher würden unterstellen, dass eigene Gewinne unvermindert fließen und mit Osram rasch neue Gewinnpotenziale gehoben werden können, um sich zu entschulden.

Das sei kein nachhaltiges sondern ein spekulatives Konzept, finden Osram-Betriebsrat und IG Metall. Die AMS-Umsätze und Gewinne seien zu 60 Prozent vom Hauptkunden Apple abhängig. Sollte der schwächeln oder andere Zulieferer bevorzugen, gehe das AMS-Kalkül nicht mehr auf. Dann drohe der Verkauf großer Osram-Teile und eine Zerschlagung als letzter Ausweg, um Geld in die Kasse zu bekommen.

AMS und Osram-Belegschaft sind zerstritten

Vollends zerschnitten scheint zudem das Tischtuch zwischen der Osram-Belegschaft und AMS-Chef Everke. Als rücksichtslos und unseriös charakterisiert ihn der Osram-Betriebsrat offen. Zusagen, wonach deutschen Standorten bis Ende 2022 kein übernahmebedingter Stellenabbau droht, glauben sie ihm nicht. Wirklich Verbindliches dazu wolle Everke nicht unterschreiben.

„Es hängen zwar alle am gleichen Strang, aber jeder zieht in eine andere Richtung“, sagt ein Insider. Erst kümmerliche 4,4 Prozent der Osram-Aktien wurden AMS bisher angeboten. Zusammen mit schon selbst im Zuge eines ersten, gescheiterten Übernahmeversuchs gekauften Osram-Papieren kommen die Österreicher damit auf knapp ein Viertel der Anteile. Mehr als das Doppelte brauchen sie. „Es wird knapp“, schätzt eine mit den Vorgängen vertraute Person. Wohl erst Montag übernächster Woche werde klar sein, ob AMS es geschafft hat. Doch darüber, ob das gut oder schlecht wäre, gehen die Meinungen weit auseinander.

