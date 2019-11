Glassplitter: Herrmannsdorfer Landwerkstätten rufen drei Produkte zurück

Anzeige

Hannover/Glonn. Der oberbayerische Lebensmittelhersteller Herrmannsdorfer Landwerkstätten ruft drei Produkte zurück. Dabei handelt es sich um die Herrmannsdorfer Sauce Bolognese, 400ml Glas - MHD 18.05.2020, Herrmannsdorfer Rinderroulade, 400g Glas - MHD 19.05.2020 und Herrmannsdorfer Schweinebratensauce, 400ml, Glas - MHD 19.05.2020.

Laut dem Unternehmen wurde in einem Produkt ein Glassplitter gefunden. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch in anderen Gläsern mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum Glassplitter befinden. Diese könnten beim Verzehr Verletzungen verursachen.

Kunden sollten betroffene Produkte zurückgeben – auch ohne Kassenbon wird der Kaufpreis erstattet. Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten verkaufen ihre Produkte in Bioläden, Bio-Supermärkten und in eigenen Filialen.

RND/dale