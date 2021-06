Gewinne statt Klimaschutz: Gefährden Großkonzerne das 1,5-Grad-Ziel?

Anzeige

Anzeige

Die größten Unternehmen der reichen Industrienationen sind weit davon entfernt, mit ihren derzeitigen Klimazielen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beizutragen. Das ist das zentrale Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der Science Based Targets Initiative und des Carbon Disclosure Projects (CDP) in London, die sich für mehr Transparenz über das Handeln verschiedener Akteure in Sachen Klimaschutz einsetzen.„Der Kollaps des Klimas und der Umwelt ist die größte gesundheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit. Diese Herausforderung erfordert sofortiges Handeln von den größten Unternehmen der Welt“, sagte Alberto Carrillo Pineda, Vertreter beider Organisationen, laut einer Mitteilung.

Unternehmen verfehlen 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens

Anzeige

Für die Auswertung war untersucht worden, ob die in den jeweils größten Aktienindizes vertretenen Unternehmen der Industrienationen, die sich am Wochenende zum G7-Gipfel im englischen Cornwall treffen, mit ihren aktuell ausgegebenen Klimazielen auf das im Paris-Abkommen festgehaltene Ziel einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad zusteuern oder nicht.

Dies ist demnach in keinem der Staaten der Fall. Im Durchschnitt steuerten die in den Indizes vertretenen Konzerne bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erderwärmung von knapp drei Grad zu. Der Dax steht von den sieben Staaten noch am besten da, ist mit 2,2 Grad aber trotzdem noch weit vom 1,5 Grad-Ziel entfernt. Am schlechtesten schneiden die Aktienindizes von Großbritannien und Kanada ab, deren Unternehmen auf eine Erderwärmung von 3,1 Grad zusteuern. Neben den genannten Staaten gehören noch die USA, Frankreich, Japan und Italien zur Gruppe der G7.

Umweltschützer kritisieren: Klimaziele meist unzureichend

Anzeige

Auf Unternehmen bezogen hat der Auswertung zufolge nur knapp jedes fünfte Unternehmen überhaupt Klimaziele, die mit dem Abkommen von Paris übereinstimmen. Ambitioniertere Klimaziele stehen bei dem G7-Gipfel als eines der großen Themen auf der Agenda. Vor der Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow im November sind Regierungen in aller Welt aufgerufen, ihre Anstrengungen zu verstärken. Dis bislang verabschiedeten Maßnahmen reichen Berechnungen zufolge bei weitem nicht aus, um das angestrebte Ziel zu erreichen.