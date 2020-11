Getränke-Lieferdienst: Oetker übernimmt Konkurrent Flaschenpost für eine Milliarde Euro

Anzeige

Die Bestellung von einer Kiste Bier und einer Kiste Mineralwasser hat auch der Neukunde in weniger als zehn Minuten erledigt. Die Lieferung soll dann innerhalb von 120 Minuten geschehen. Zu Supermarktpreisen und ohne Liefergebühren. Das ist das Konzept des Start-ups Flaschenpost. Die mächtige Oetker-Gruppe ist davon überzeugt. Sie hat den Getränkelieferdienst nun gekauft. „Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart“, teilte der Konzern mit. Medienberichten zufolge kostet das Unternehmen eine Milliarde Euro.

Logistik orientiert sich am Vorbild Amazon

Vieles erinnert an das ganz große Vorbild Amazon. Vor allem wie einfach es für Verbraucher ist, zu Kunden zu werden. Bezahlt wird bargeldlos, etwa über Kreditkarte. Das Rückgrat ist nach eigenen Angaben eine „ausgefeilte Inhouse-Logistik“, die die schnelle Lieferung garantieren soll, auch das ist typisch für Amazon. An jedem seiner 23 Standorte hat Flaschenpost ein eigenes Lager eingerichtet und dort jeweils bis zu 150 Lieferwagen stationiert, die unübersehbar in Lila, Weiß und Grün durch die Straßen rollen. Eine selbst entwickelte Software errechnet die günstigste Route für den Fahrer, der mit einer Tour bis zu zehn Bestellungen abarbeiten kann. Vor allem an diesen Algorithmen dürften die Oetker-Manager interessiert sein.

Das Unternehmen gehört zu den Profiteuren der Corona-Krise. Es liefert nach eigenen Angaben aktuell 100.000 Kisten pro Tag aus. Von mehr als zwei Millionen Bestellungen pro Jahr ist die Rede und von rund 350 Mitarbeitern pro Standort. Und von einem „rasanten Wachstum“. Das ist möglich, weil eine Reihe von renommierten Risikokapitalgebern in mehreren Runden zweistellige Millionenbeträge für die Expansion zur Verfügung gestellt haben – zuletzt im Dezember. Der Betrag wird nicht genannt. Davor sollen die Flaschenpost-Manager 50 Millionen Euro eingesammelt haben.

Oetker kauft damit auch wertvolle Informationen über die Kunden

Der Fachdienst Deutsche-Startups.de berichtet von einem Umsatz im Oktober von 27 Millionen Euro. Aufs Jahr hochgerechnet kämen also mehr als 300 Millionen Euro zusammen. Die Oetker-Gruppe lässt sich also die Übernahme einiges kosten, etwa das Dreifache des Umsatzes. Über ausreichend Mittel verfügt der Konzern. Mit dem Verkauf der Reederei Hamburg Süd nahm er vor drei Jahren 3,7 Milliarden Euro ein. Seither wird viel Geld in digitale Projekte investiert.

Der Deal hat eine pikante Vorgeschichte. Flaschenpost wurde 2016 gegründet. Und Oetker wurde schnell auf das Startup aufmerksam – geht es doch um ein Konzept für die Direktvermarktung von Produkten, die enorm wichtig für den Bielefelder Konzern sind. Neben Puddingpulver, Fertigpizza und anderen Lebensmitteln ist das Unternehmen der größte Bierbrauer hierzulande: Jever, Radeberger, Binding, Tucher, Sion Kölsch, Berliner Kindl sind nur einige Marken. Den vergorenen Gerstensaft ohne Zwischenhändler zu verkaufen, kann einerseits höhere Margen bringen. Vielleicht künftig noch wichtiger: Mit jeder Bestellung wächst ein Datenschatz, mit dem die gesamte Wertschöpfungskette optimiert werden kann, weil es genaue Informationen über Trends und Vorlieben der Kunden gibt.

Durstexpress ahmt Flaschenpost nach

Schon 2016 gab es Verhandlungen über eine Übernahme. Oetker-Manager erhielten Einblick in die Finanzplanung und die Flaschenpost-IT. Doch der Deal platzte. Kurze Zeit später startete Oetker seinen eigenen Lieferdienst namens Durstexpress. Seither sind die Bielefelder als „Copycats“ in der Start-up-Szene verschrien, als plumpe Nachahmer, die offenbar nach Einsicht ins Räderwerk der modernen Bierkutscher glaubten, das auch alleine zu können. Im Kampf um Kunden folgten Plakatkampagnen der Rivalen.

Inzwischen hat man bei Oetker offenbar eingesehen, dass man doch das Know-how des Startups braucht. Die Akquisition ergänze nun das Angebot des Berliner Online-Getränkelieferdienstes Durstexpress, so der Oetker-Konzern.

Flaschenpost wegen Personalpolitik in der Kritik

Die Grundfrage aller Lieferdienste ist: Wie lassen sich die Kosten so drücken, dass man profitabel arbeiten kann? Eine Voraussetzung ist hohe Bevölkerungsdichte. Deshalb ist Flaschenpost auch nur in Städten mit mindestens 150.000 Einwohnern aktiv – Schwerpunkt sind Kommunen im Ruhrgebiet. Das reicht aber offenbar noch immer nicht, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Nach Angaben des Marketingportals OMR verbrennt der Lieferdienst derzeit 2,5 Millionen Euro pro Monat. Ein maßgeblicher Posten sind die Personalkosten. Da ist knallhartes Kostendenken angesagt. Und da gab es schon einige Negativschlagzeilen.

So berichtete der WDR über heftige Arbeitsbelastungen der Fahrer, die nur knapp über dem Mindestlohn bezahlt werden und über Schikanen beim Versuch, einen Betriebsrat zu gründen. Team- und Schichtleiter, die sich dafür stark machten, wurden entlassen. Offizielle Begründung war, dass sie ihren Job schlecht gemacht hätten. Flaschenpost sucht laut Website derzeit an allen 23 Standorten Mitarbeiter für den Bereich „Auslieferung und Lager“.