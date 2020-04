Inflation dank Geldschwemme: Müssen wir Angst vor steigenden Preisen haben?

Anzeige

Anzeige

Jetzt liegen sie vor, die ersten Daten zur Inflationsrate seit Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland: Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Preise in der Bundesrepublik im März um 1,4 Prozent gestiegen, wie das statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Januar und Februar waren es demnach noch 1,7 Prozent. Die Inflationsrate fällt also. Trotzdem mahnen einige Fachleute und Blogger, in Deutschland könnte ein dramatischer Anstieg der Preise bevorstehen – eine These, von der die meisten Ökonomen allerdings sehr wenig halten.

Einer der Mahner ist Leonhard Fischer, einst Vorstand bei der Deutschen Bank und der Allianz-Versicherung. 30 Prozent Inflation innerhalb der kommenden zehn Jahre prophezeite der heutige Autor in mehreren Gastbeiträgen in viel gelesenen Medien. “Spürbar und schmerzhaft” werde es für Sparer, meint Fischer – schließlich könne man sich dann für 3000 Euro nur noch Waren kaufen, die heute etwa 2000 Euro wert seien.

Theoretisch könnte die Inflation steigen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Theoretisch sind diese Befürchtungen nicht unberechtigt: Dass die Inflation steigen kann, wenn Staaten viel Geld ausgeben und Notenbanken Unsummen in die Märkte pumpen, ist gängige Lehrmeinung in der Volkswirtschaftslehre. Und tatsächlich hat die Europäische Zentralbank (EZB), einen unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen angekündigt. Beim sogenannten Pandemic Emergency Purchase Programm (PEPP) kommt das EZB-Geld erst bei Staaten und dann wohl auch bei Bürgern an – ohne dass ihm eine reale Schaffung neuer Werte gegenübersteht. In normalen Zeiten wäre das ein Klassiker in puncto Inflationsgefahr.

Es sind allerdings keine normale Zeiten, wie verschiedene Ökonomen betonen. Denn in Europa und auch im Rest der Welt sinken gerade viele Preise – weil die Energiekosten sich drastisch reduziert haben. Lockdowns, eine heraufziehende Rezession und der Einbruch des globalen Waren- und Flugverkehrs haben die Nachfrage nach Rohöl einbrechen lassen. Innerhalb von drei Monaten ist der Preis für ein Barrel der Sorte Brent deshalb von knapp 60 auf nicht einmal mehr 30 Euro gefallen. Die Folgen sehen Autofahrer derzeit an jeder Tankstelle, wo Sprit so günstig ist wie lange nicht mehr.

Anzeige

Praktisch sinkt die Inflation

Der jüngste Einbruch des Ölpreises dürfte die Teuerungsrate wohl so stark drücken, dass alle anderen Effekte in den Hintergrund treten, argumentierte deshalb Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer jüngst. “Ölmarktexperten etwa rechnen derzeit eher mit Deflation, weil selbst die jüngst beschlossene Förderkürzung der Opec höchstens zu einer Stabilisierung des Ölpreises auf niedrigem Niveau führen dürfte”, sagt auch Rüdiger Bachmann, Professor an der US-Universität Notre-Dame in Indiana.

Anzeige

Ähnliches wie beim Ölpreis spielt sich gerade in verschiedenen Wirtschaftsbereichen ab. Restaurantbesuche etwa fallen derzeit ebenfalls flach. Preissteigerungen in der Gastronomie gibt es also auch nicht. “Die Nachfrage nach sehr vielen Gütern ist weg, das dämpft den Inflationsdruck”, meint darum Bachmann.

Prognosen sind derzeit unmöglich

Dem Ökonomen, der mit dem Bonner Wirtschaftswissenschaftler Christian Bayer als Gastgeber des jüngst gestarteten Podcasts “Coronomics” derzeit mit vielen Kollegen im Austausch steht, ist allerdings eines wichtig: Vorhersagen zur Inflation seien derzeit kaum möglich, weil die ökonomischen Modelle in der Corona-Sondersituation an ihre Grenzen stoßen. “Das kann man nicht seriös prognostizieren”, betont Bachmann – schließlich fußt schon die Inflationsmessung darauf, dass Verbraucher über eine längere Zeit hinweg vergleichbare Einkaufsgewohnheiten haben. “Ich sehe es an mir selbst: Noch nie haben sich meine Konsumgewohnheiten so schnell geändert wie zuletzt”, so Bachmann.

Einflussfaktoren lassen sich aus seiner Sicht aber durchaus abschätzen – und während kurzfristig die deflationäre Wirkung des geringen Ölpreises überwiegen dürfte, ist die langfristige Inflationsprognose komplizierter. Einerseits befürchten Bachmann wie auch Fischer, dass die jüngste Geldschwemme irgendwann nachfragewirksam wird. Wenn etwa am Ende des Lockdowns viele prall gefüllte Geldbeutel auf ein wegen Produktionsstopps verringertes Warenangebot träfen, könnten die Preise also steigen. Andererseits sieht er außerdem das Risiko, dass Staaten nun versuchen könnten, in der Corona-Krise aufgenommene Schulden per Inflation wieder loszuwerden, was Fischer ebenfalls schrieb.

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema





EZB kann und muss gegensteuern

Allerdings: Besonders in Europa dürfte das schwierig werden, so Bachmann. Denn in der Euro-Zone entscheidet die von der Politik unabhängige EZB über die Geldpolitik, sie kann bei steigender Inflation gegensteuern – etwa über die Erhöhung des Leitzinses. Im Klartext: Für eine Inflation jenseits des seit Jahrzehnten festgelegten Ziels von “unter 2 Prozent” müsste die EZB entweder ein Auge zudrücken oder die Politik aktiv mit inflationsfördernden Maßnahmen unterstützen. Das darf sie schon ausweislich ihres gesetzlich festgeschriebenen Auftrags nicht. “Es ist eine Unverschämtheit, der EZB bösen Willen zu unterstellen, sie hat klar definierte Ziele in puncto Inflation”, sagt Bachmann.

Er sieht außerdem weitere, schwer zu kalkulierende Einflussfaktoren in puncto Teuerungsrate. Inwiefern die in China wieder angelaufene Warenproduktion nach Ende des Lockdowns dazu führt, ein verringertes Warenangebot abzufedern, ist aus seiner Sicht unklar. “Nach der Krise könnte sich die Globalisierung wieder als Vorteil erweisen – weil sie für mehr Angebot sorgen kann”, so Bachmann. Auch sei unklar, wie sich der Trend zum Homeoffice langfristig auswirkt. “Dadurch könnte auch die Produktivität steigen, was den Inflationsdruck dämpft”, fasst Bachmann die ökonomischen Theorien dazu zusammen.

“Welcher dieser Effekte überwiegt, kann kein Ökonom vorhersagen – auch nicht die Krisenpropheten”, ist sich Bachmann insgesamt sicher. Dass deren Thesen trotz großer Zweifel derzeit ihre Leser finden, hält der Ökonom deshalb vor allem für einen psychologischen Effekt. In Deutschland habe sich die Angst vor einer Inflation – oder gar einer Hyperinflation mit mehreren Tausend Prozent Preissteigerung pro Jahr – tief in das kollektive Bewusstsein eingegraben. Bachmanns Erklärung dafür: “Selbst in der Weltwirtschaftskrise 29/30 verloren zwar viele Menschen ihren Job, aber die Mehrheit war eben nicht arbeitslos. Inflation hingegen kann nahezu alle treffen.”

Anzeige