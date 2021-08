GDL-Streik: Bahn arbeitet an Ersatzfahrplänen, nur jeder vierte Fernzug fährt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Deutsche Bahn stellt wegen des angekündigten Streiks Ersatzfahrpläne auf. Diese sollten am Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf der Website der Bahn veröffentlicht werden.

Das kündigte Vorstandsmitglied Martin Seiler am Dienstag an. „Wir wollen so viel wie möglich fahren.“ Den Fahrgästen wolle man maximale Kulanz gewähren.

Die Lokführergewerkschaft GDL will am Dienstagabend ihren Streik beginnen, zunächst im Güterverkehr, am Mittwoch dann auch im Personenverkehr. Seiler bekräftigte, die Bahn sei jederzeit bereit, die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft wieder aufzunehmen.

Wegen des Lokführerstreiks soll am Mittwoch und Donnerstag nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.