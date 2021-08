Bartsch verteidigt GDL: Schuld am Bahnstreik ist die Konzernleitung

Anzeige

Berlin. Die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft GDL wollen streiken. 95 Prozent der Mitglieder haben sich in einer Urabstimmung für den Arbeitskampf ausgesprochen. Das gab GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag bekannt.

Der Streik für den Personenverkehr der Deutschen Bahn soll bundesweit bereits ab 2 Uhr am Mittwoch beginnen. Weselsky versprach jedoch im Vorfeld, Bahnkunden vorzeitig über den Ablauf des Streiks informieren zu wollen. Grundsätzlich sieht die GDL aber keine Beschränkungen für Ort oder zeitliche Länge der Streiks.

Der Städte- und Gemeindebund hat die Lokführergewerkschaft GDL aufgefordert, bei ihren geplanten Streiks die Verhältnismäßigkeit zu wahren, die konkreten Arbeitsniederlegungen rechtzeitig anzukündigen und die Streikzeit klar zu beschränken.

„Das Streikrecht der Gewerkschaften ist in der Verfassung verankert, es ist Bestandteil der Tarifautonomie. Das stellt niemand infrage. Wir appellieren allerdings an die Gewerkschaft, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren”, sagte Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Kundinnen und Kunden, also die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, dürften nicht die Leidtragenden sein. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erwarte deshalb eine klare Beschränkung der Streikzeit, eine rechtzeitige Ankündigung und ein Angebot an Reisealternativen.

Video Deutsche Bahn: Lokführer streiken ab Dienstagabend 0:44 min Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden. © dpa

Das gelte umso mehr, als die Bahn zurzeit riesige Verluste einfahre, weil coronabedingt die Reiseaktivitäten nach wie vor deutlich geringer seien. „Außerdem muss auch den Gewerkschaften bewusst sein, dass es in Pandemiezeiten wichtig ist, überfüllte Züge und Gedränge zu vermeiden, um die Infektionsgefahr gering zu halten”, appellierte Landsberg an die GDL.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch verteidigte die GDL gegen Kritik. „Dass es zum Streik bei der Deutschen Bahn kommt, hat die Konzernleitung zu verantworten. Dass sie den Beschäftigten einen Corona-Bonus verweigert, obwohl diese das Land während der Krise sprichwörtlich auf den Schienen gehalten haben, ist ein Trauerspiel”, sagte Bartsch dem RND.

„Leidtragende dieser Verweigerung sind die Bürger, die sich nun während der Pandemie in wenige übervolle Züge drängen müssen”, so der Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl im September weiter. Er forderte: „Der Bund als Eigentümer sollte eingreifen und den anlaufenden Streik mit einem Einigungsangebot abwenden.”

ProBahn-Chef hofft auf überschaubare Streiks

Detlef Neuß, Bundesvorstand des Fahrgastverbands ProBahn hofft derweil, dass sich in letzter Minute etwas ergeben könnte, dass die Konkurrenten wieder an den Verhandlungstisch bringt. „Ich gehe aber davon aus, dass die Fahrgäste nun erst einmal mit Streiks zu rechnen haben”, sagte Neuß dem RND. „Wir hoffen aber natürlich, dass diese so überschaubar wie möglich gehalten werden.”

Überrascht zeigte sich der ProBahn-Chef davon, dass der Streik bereits am Dienstag beginnt. „Die GDL setzt Streikmaßnahmen immer sehr kurzfristig an, aber wir haben es natürlich lieber, wenn sich der Fahrgast darauf vorbereiten kann. Wenn gestreikt wird, sollte dies aus unserer Sicht mindestens 24 Stunden vorher angekündigt werden. Streiks, die bekannt werden, wenn der Fahrgast schon am Bahnsteig steht, sind nicht akzeptabel.” Neuß betonte, dass die Streiks für die unbeteiligten Fahrgäste eine harte Maßnahme seien.