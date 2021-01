Ermittlungen gegen Galeria Karstadt Kaufhof wegen Insolvenzverschleppung

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung gegen die Kaufhaus-Kette GKK. Das Unternehmen hatte erst am Mittwoch die Zusicherung der Bundesregierung erhalten, ein Darlehen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 460 Millionen Euro zu erhalten. Als erste hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Ermittlungen berichtet.

Nach Angaben der Zeitung gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass das Unternehmen bereits im Januar 2020 und nicht erst im März 2020 zahlungsunfähig gewesen sein soll. Im April 2020 hatte GKK dann einen sogenannten Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehe das Ermittlungsverfahren auf die Anzeige einer Privatperson zurück, berichten verschiedene Medien.

Laut „Süddeutscher Zeitung“ sei ein Indiz für die Insolvenzverschleppung, dass GKK Sozialabgaben in mehreren Fällen schon von Januar 2020 an nicht mehr gezahlt habe. Auch Vergleichsvereinbarungen, die bereits im Februar 2020 vor Gericht verhandelt worden waren, habe das Unternehmen nicht ausgezahlt. Dabei soll es sich um Einzelsummen in Höhe von bis zu 90.000 Euro für langjährige Mitarbeiter handeln. Im Zuge der Insolvenz waren Tausende von GKK-Mitarbeitern entlassen worden. Sie warteten alle noch auf ihre Abfindung, heißt es.