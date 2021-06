Warum bei der Fußball-EM chinesische Schriftzeichen auftauchen

Weiter geht’s – ganz ohne Autokraten

Autokratisch regierte Gesellschaften funktionierten effektiver und seien am Ende überlegen – sagen Autokraten. Die Fußball-EM allerdings deutet eher auf das Gegenteil: Nach den Russen, den Türken und den Polen sind nun auch die Ungarn ausgeschieden. Damit beginnt ein zweiter Teil der EM, in der sich niemand mehr über Regenbögen echauffiert – und in der es hoffentlich endlich um den Sport geht.