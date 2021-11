Führerschein: Mangel an Prüfern bringt Fahrschulen in Bedrängnis

Anzeige

Berlin. Die Geduld vieler Fahrschülerinnen und Fahrschülern in Deutschland wird dieser Tage auf eine harte Probe gestellt. Wer seine Pflichtstunden zusammen hat und sich fit für die Führerscheinprüfung fühlt, kann sie häufig trotzdem nicht absolvieren.

Der Grund sind fehlende Fahrprüfer. „Teilweise müssen Fahrschüler bis zu acht Wochen auf ihren Prüfungstermin warten“, klagt Rainer Zeltwanger, Vorsitzender des Bundesverbands deutscher Fahrschulunternehmen (BDFU). Der Stau bei den Prüfungen sei für die Fahrschüler nicht nur ärgerlich, sondern koste auch eine Menge Geld. „Damit die Fahrschüler nicht aus der Übung kommen, müssen sie während ihrer Wartezeit zweimal die Woche eine Doppelstunde nehmen“, erklärt Zeltwanger.

Jede einzelne Fahrstunde koste ungefähr 60 Euro. „Bei vier Wochen Wartezeit sind wir dann bei fast 1000 Euro, die die Fahrschüler zusätzlich bezahlen müssen. Das ist ein Unding.“

Auch Existenzen könnten davon abhängen, sagt der Verbandschef. Er berichtet von einer Fahrschülerin, die zur Kripo wollte und bereits alle Aufnahmeprüfungen bestanden hatte. Nur der Führerschein fehlte noch. „Ihre Ausbildung wäre fast gescheitert, weil es keinen Prüftermin gab.“

Verantwortlich für den Missstand ist aus Sicht der Fahrlehrer die Politik - und der Tüv. Der Politik verdanken sie die seit Januar um zehn Minuten verlängerte Zeit der praktischen Führerscheinprüfung. „Das sind 21 Prozent. Da hätten dann auch 21 Prozent mehr Prüfer eingestellt werden müssen“, so Zeltwanger. Das wiederum habe der Tüv versäumt.

Dessen Mitgliedsunternehmen sind in den meisten Bundesländern für die Abnahme der Führerscheinprüfung zuständig und genießen wegen des Kraftfahrzeugsachverständigengesetz eine Monopolstellung. Das Gesetz regelt, dass ausschließlich eine Prüforganisation pro Bundesland die Prüfungen abnehmen darf. „Momentan gibt es keinen Wettbewerb zwischen verschiedenen Prüfstellen und somit mangelt es eben auch an Dienstleistungen“, sagt Zeltwanger.

Tüv: Corona sei Schuld an langen Wartezeiten

Beim Tüv weist man die Vorwürfe zurück. „Der aufgrund der verlängerten Prüfungsdauer errechnete Mehrbedarf wird durch zusätzliches Personal vollends kompensiert“, sagte ein Sprecher dem RND. „Es gibt eigentlich nicht zu wenige Fahrprüfer und Fahrprüferinnen.“

Aus Sicht des Tüv ist der Corona-Lockdown Schuld an den langen Wartezeiten. Der praktische Ausbildungs- und Prüfbetrieb sei während des Lockdowns zeitweise zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig seien der Theorieunterricht und die theoretischen Prüfungen in den meisten Bundesländern weitergelaufen. Das Ergebnis: Nach Ende der Lockdowns sei die Nachfrage nach Terminen für die praktische Prüfung in die Höhe geschossen. Hinzu seien Corona-bedingte Personalausfälle gekommen.

Ein weiterer Faktor sei, dass sich das Mobilitätsverhalten der Bürger und Bürgerinnen durch die Pandemie verändert habe. „Wir beobachten, dass der Bedarf an Prüfplätzen im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 als letztes reguläres Jahr vor der Corona-Pandemie angestiegen ist“, so der Tüv-Sprecher weiter. Der Grund: „Der Wunsch nach individueller motorisierter Mobilität ist gestiegen.“ Vor allem ein Anstieg bei Motorrädern sei zu spüren.

Prüfungsstau soll im Frühjahr 2022 abgebaut sein

Und dann sieht der Tüv auch noch einen Teil der Verantwortung bei den Fahrschulen, die eine immer höhere Quote an Durchfallern zulassen würden. Der Anteil der nicht bestanden praktischen Fahrprüfungen sei in den vergangenen zehn Jahren von 35,2 Prozent auf 42,1 Prozent gestiegen. „Die Fahrschüler und Fahrschülerinnen kommen offensichtlich immer schlechter vorbereitet zu den Prüfungen.“ Bei einigen Fahrschulen sei die Durchfallquote sogar bei bis zu 60 Prozent. „Es muss im Interesse aller Beteiligten sein, Kapazitäten für Wiederholungsprüfungen einzusparen“, so der TÜV-Sprecher.

Fahrschulvertreter Rainer Zeltwanger will diese Ausrede nicht gelten lassen. „Corona wird als Grund gerne vorgeschoben. Aber das ist eine Lüge“, sagt er. „Zwar haben sich Fahrschüler durch den Lockdown angestaut, aber das war nur vorübergehend. Der größere Teil ist der Personalmangel.“ Die Politik müsse die Monopolstellung des Tüv beenden und für mehr Wettbewerb sorgen, findet Zeltwanger.

FDP: Nächste Bundesregierung soll Lösung finden

Bei Teilen der künftigen Ampelkoalitionäre stößt er damit auf offene Ohren. „Beim der Fahrerlaubnisprüfung erleben wir schon lange einen Stau auf Kosten der Fahrschüler“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic. Das Thema sei auf dem Radar. „Die von den Bundesländern jeweils bestimmten Prüfinstitutionen kommen der Nachfrage nicht mehr hinterher. Die nächste Bundesregierung sollte eine praktikable Lösung für die anhaltenden Probleme finden“, sagt Luksic.

Immerhin bemühen sich die Tüv-Unternehmen nun, den Prüfungsstau durch Mehrarbeit und Urlaubsverschiebungen abzubauen. Auch amtlich anerkannte Sachverständige aus anderen Arbeitsgebieten oder Prüfer im Ruhestand sollen helfen. Zusätzlich soll der Sonnabend als Prüftermin mit eingeplant werden. Der Tüv rechnet damit, dass die hohe Nachfrage nach Fahrerlaubnisprüfungen je nach Region im Zeitraum vom vierten Quartal 2021 bis zum Ende des ersten Quartals 2022 abgearbeitet sei.

Für die angehende Polizeibeamtin gab es auch noch ein Happy End: Mit einigem Aufwand konnte noch ein Termin für eine Prüfung gefunden werden. Und die absolvierte sie erfolgreich.