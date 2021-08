Foodwatch: Snickers-Eis enthält krebserregenden Stoff – in Deutschland weiter im Verkauf

Anzeige

Die Lebensmittelwächter von Foodwatch warnen davor, dass die sogenannte Snickers Ice Cream des Lebensmittelherstellers Mars krebserregendes Ethylenoxid enthält. In anderen Ländern sei das Eis bereits zurückgerufen worden, in Deutschland habe der Konzern bisher keine Maßnahmen ergriffen, heißt es.

Einem Bericht von Foodwatch zufolge würden derzeit europaweit Eisprodukte zurückgerufen, weil ein Zusatzstoff mit krebserregendem Ethylenoxid verunreinigt sei. Dies wurde bereits Anfang Juni bekannt.

Betroffen ist auch die sogenannte Snickers Ice Cream. In Schweden, Österreich und Rumänien wurde das Produkt daraufhin zurückgerufen, in Deutschland fanden die Lebensmittelwächter von Foodwatch jedoch Packungen mit der betroffenen Chargennummer in Supermarktregalen.

Mars: Verzehr ist „nicht schädlich“

Laut Foodwatch bestätigte der Mars-Konzern den Verbraucherschützern gegenüber, dass auch die in den deutschen Regalen gefundenen Produkte den krebserregenden Stoff enthalten. Einen öffentlichen Rückruf soll es jedoch nicht geben, die Produkte seien „sicher“ und der Verzehr „nicht schädlich“.

„Krebserregende Stoffe haben in unserem Essen nichts verloren. Es ist inakzeptabel, dass Mars die Menschen in anderen Ländern besser schützt als in Deutschland“, sagt Oliver Huizinga, Kampagnendirektor bei Foodwatch.

Es gebe eine Einigung der EU-Staaten, wonach auch kleinste Mengen des krebserregenden Stoffs ein Gesundheitsrisiko darstellen können.