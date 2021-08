Bundesregierung will befristete Sperre für Insolvenzpflicht von flutgeschädigten Firmen

Anzeige

Berlin/Frankfurt. Nach der Hochwasserkatastrophe ist vor der Pleite. Viele von der Flut unmittelbar betroffene Firmen ringen wegen der Zerstörung ihrer Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen um ihre Existenz. Sie sind nicht zahlungsfähig.

Die Bundesregierung springt in der Not ein und will verhindern, dass betroffene Unternehmen im Moment Anträge auf Insolvenz stellen müssen. Das beschloss das Kabinett am Mittwoch. Dem entsprechenden Gesetz muss der Bundestag zustimmen.

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte, Unternehmen seien von einem Moment auf den anderen in eine große wirtschaftliche Not geraten. An das Geschäft zu denken oder den Betrieb weiterzuführen, sei vielerorts überhaupt nicht möglich, weil der Wiederaufbau Kraft und auch viel Geld koste. „Wir müssen verhindern, dass Unternehmen nur deshalb zum Insolvenzgericht gehen müssen, weil Unterstützungsleistungen wie die von uns beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen.”

Insolvenzantragspflicht soll ausgesetzt werden

Das ist der Plan: Die Insolvenzantragspflicht für betroffene Unternehmen soll rückwirkend vom 10. Juli 2021 bis Ende Oktober 2021 ausgesetzt werden. Die Regelung kann vom Justizministerium bis Ende März 2022 verlängert werden.

Voraussetzung ist, dass die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung von Unternehmen auf den Auswirkungen der Starkregenfälle und der Hochwasser im Juli 2021 beruht. Die Aussetzung soll nur gelten, solange Firmen „ernsthafte Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen” führten und dadurch begründete Aussichten auf eine Sanierung bestünden.

Grundsätzlich gilt: Betriebe, die zahlungsunfähig sind, müssen innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen – Firmen, die überschuldet sind, spätestens nach sechs Wochen.

ifo sieht gutes Signal

Das Münchner Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) sieht in der Regelung ein gutes und vor allem politisches Signal vor der Wahl. „Die Politik steht immer vor dem Dilemma, auf der einen Seite schnell und unbürokratisch zu handeln und auf der anderen Seite genau zu prüfen, wer die Hilfen denn wirklich benötigt, vor allem langfristig”, sagte ifo-Experte Klaus Wohlrabe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Im Moment sei schwer abzuschätzen, wie viele Unternehmen durch die Hilfen künstlich am Leben erhalten würden. „Mit Blick auf die Gesamtwirtschaft würde ich das aber nicht als problematisch einstufen”, so Wohlrabe. „Es ist ja zunächst nur eine Verschiebung, mögliche Insolvenzen finden dann später statt. Wir gehen davon aus, dass dies auch eher kleinere Unternehmen und den Mittelstand trifft.”

IMK begrüßt Regelung

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung (IMK) begrüßte die Regelung als hilfreich, um „unnütze Unternehmenspleiten” abzuwenden. IMK-Direktor Sebastian Dullien sagte dem RND: „In einigen Fällen könnte es bis zur Klärung möglicher Finanzhilfen zu Insolvenzen kommen, die eigentlich nicht notwendig sind.”

So würden Unternehmensstrukturen gesichert, die für eine wirtschaftliche Erholung in den betroffenen Gebieten notwendig sei. „Die Gefahr der Schaffung von Zombie-Unternehmen durch diese Maßnahme ist eher gering, da die Aussetzung zeitlich eng befristet sein soll”, glaubt Dullien.

Dreyer fordert schnelles Bundesgesetz

In der Bundespolitik geht derweil das Ringen um schnelle Bundestagsbeschlüsse weiter. Dabei rückt der Nationale Aufbaufonds in den Fokus. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), fordert, das entsprechende Bundesgesetz schnell auf den Weg zu bringen, um schnell Klarheit darüber zu erhalten, wie das Geld bei den Betroffenen in den Katastrophengebieten verlässlich ankomme.

Es wird davon ausgegangen, dass die Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) am 10. August einen Beschluss fasst. Anschließend könnten Bundestag und Bundesrat zügig beraten und beschließen. Eine Sondersitzung des Bundestags wird immer wahrscheinlicher. Inzwischen befürworten FDP, Grüne und SPD, dass die Abgeordneten im August aus der Sommerpause kommen, um schnell Hilfen für die Menschen in den Hochwassergebieten auf den Weg zu bringen.