“Finanztest”: So reizen Sie die Zuschüsse für E-Autos voll aus

Anzeige

Anzeige

Hannover. Wer ein Elektroauto anschaffen will, hat verschiedene Möglichkeiten an Zuschüsse heranzukommen. Doch das Dickicht aus Prämien, Steuervorteilen und speziellen Stromtarifen ist kompliziert. Die neue Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest" bietet da einen Überblick. Wer die Angebote voll ausreizt, kann beim Kauf eines Elektroautos für weniger als 40.000 Euro bis zu rund 8500 Euro Zuschüsse kassieren.

Bis zu 6000 Euro dank des Umweltbonus

Das wohl großzügigste Förderprogramm: 4000 Euro "Umweltbonus" bekommt, wer derzeit einen Stromer kauft oder least - jedenfalls, wenn das neue Auto weniger als 60.000 Euro kostet. Die Prämie gibt es schon länger, Staat und Autoindustrie tragen jeweils die Hälfte der Kosten. Welche Fahrzeuge gefördert werden, können Sie hier nachlesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im November haben Regierung und Hersteller vereinbart, dass die Prämie auf 6000 Euro steigen soll - jedenfalls für Fahrzeuge, deren Listenpreis unter 40.000 Euro liegt. Stromer ab 40.000 Euro werden mit 5000 Euro bezuschusst. Käufer von Elektroautos ab 65.000 Euro Listenpreis müssen weiterhin ohne Zuschüsse auskommen. Wann genau die neue Regelung in Kraft tritt, ist noch unklar. "So bald wie möglich", hieß es bei der Einigung im November seitens des Bundeswirtschaftsministeriums.

500 Euro von den Stadtwerken bekommen

Anzeige

Wie Finanztest berichtet, bezuschussen auch einzelne Stadtwerke im ganzen Bundesgebiet die Anschaffung eines Elektroautos - so etwa in Aachen, Bad Pyrmont, Marburg und Wuppertal. Die Förderung kann mit der staatlichen Kaufprämie kombiniert werden, meist winken um die 500 Euro zusätzlich. Wie hoch die Summe ist, können Käufer bei ihren örtlichen Stadtwerken erfragen.

Fast 200 Euro bei der Kfz-Steuer sparen

Anzeige

Wer bis zum 31. Dezember 2020 ein E-Auto anschafft, ist außerdem zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit. Weil bislang durchschnittlich 194 Euro Kfz-Steuer pro Auto anfallen, bringt das im Laufe der Zeit fast 2000 Euro Ersparnis mit sich. Beim Verkauf des so bezuschussten Fahrzeugs wird die Steuerbefreiung auf die neuen Besitzer übertragen.

Maximal 3000 Euro für die "Wallbox"

Wer sein Auto zuhause laden möchte, kann sich dafür einen "Wallbox" genannten Stromspeicher anschaffen. Dann wird das Elektroauto nicht mehr direkt an die Steckdose, sondern an die "Wallbox" angeschlossen - was laut "Finanztest" mehr Sicherheit mit sich bringt. Auch ist der Ladevorgang mindestens viermal schneller als an der normalen Steckdose.

Die Anschaffung kostet zwischen 3000 und 5000 Euro, jedoch gibt es in einigen Bundesländern und Städten Fördergelder. Nordrhein-Westfalen etwa übernimmt die Hälfte der Kosten, maximal jedoch 1000 Euro. Die Stadt Hannover steuert bei der Anschaffung 500 Euro bei, München gar 40 Prozent - allerdings maximal 3000 Euro bei einer Ladeleistung von 22 Watt.

Weitere Fördergelder für eine "Wallbox" können bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden. Die gibt es unter anderem für Tilgungszuschüsse, sie bietet auch vergünstigte Kredite an. Eine Übersicht über die KfW-Programme finden Sie hier.

Bis zu 140 Euro Ersparnis beim Stromtarif

Anzeige

Auch mit dem richtigen Stromtarif können E-Auto-Fahrer Geld sparen - etwa, indem sie einen separaten Autostrom-Tarif für ihr Elektrofahrzeug abschließen. Dann wird ein zweiter Stromzähler installiert. Der Strom für den fahrbaren Untersatz ist meist günstiger - weil sich die Netzanbieter vorbehalten, bei hoher Netzauslastung die Stromversorgung für das Auto zu kappen.

Laut "Finanztest" gibt es bislang acht bundesweit aktive und einige regionale Anbieter für Autostrom-Tarife. In Berlin etwa sei Autostrom der Stadtwerke Forst für 18,28 Cent pro Kilowattstunde zu haben, der Haushaltsstrom kostet zwischen 26 und 31 Cent pro Kilowattstunde. Ersparnis laut "Finanztest": Bei 2500 Kilowattstunden - also je nach Auto 12.000 bis 20.000 Kilometer - im Jahr etwa 139 Euro.

Kunden sollten allerdings Preise vergleichen. In Köln etwa sei der Autostrom von Green City kaum billiger als der Strom anderer Anbieter. "Finanztest" empfiehlt außerdem, Elektroautos mit Ökostrom zu laden. Weniger, weil der Strom nachhaltig erzeugt wird, sondern weil so Ökostrom-Anbieter langfristig gesehen gestärkt würden.





Anzeige