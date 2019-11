Feinstaubbelastung: In Indien gibt es jetzt sauberen Sauerstoff zum Drink

Anzeige

Wer in Deutschland in eine Bar geht, möchte etwas trinken, möglicherweise Musik hören oder sich mit Freunden treffen und quatschen. Nicht so in Indien: In Neu Delhi sind die Messwerte der Feinstaubbelastung auf Rekordhöhe. Daher haben einige Bars reagiert und verkaufen Menschen nun 99-prozentigen Sauerstoff zum Einatmen.

In Delhi, an 'Oxygen bar' gives Indians a gulp of fresh air. Low air quality has given a business opportunity to entrepreneurs offering pollution-free oxygen at a price. pic.twitter.com/QYcqdXRx2j — DW Business (@dw_business) November 15, 2019

Anfang November hatte Indien den Gesundheitsnotstand ausgerufen: In Neu Delhi ist es so gut wie unmöglich, ohne Atemschutzmaske das Haus zu verlassen. Fahrverbote und geschlossene Schulen sind an der Tagesordnung. Etwas sauberer Sauerstoff ist da für viele eine willkommene Abwechslung.

Den Sauerstoff zum Einatmen gibt es übrigens in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Eukalyptus oder Zimt. Ein Sprühfläschchen kostet umgerechnet etwa sechs Euro.

RND/hb