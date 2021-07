Notenbank künftig ohne Scheu vor höherer Inflation

Anzeige

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihr Inflationsziel erhöht und sich damit mehr Spielraum bei geldpolitischen Entscheidungen verschafft. Dies ist das wichtigste Ergebnis einer 18-monatigen Überprüfung der Strategie der Notenbank. Wir erläutern, was dies für Verbraucher, Unternehmen und die Finanzwelt bedeutet.

Warum hat die EZB ihre Strategie überhaupt überprüft?

Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte dies schon kurz nach ihrer Amtseinführung im Herbst 2019 angestoßen. Der Hauptgrund: Die Modelle der EZB beruhten darauf, dass die Höhe der Preissteigerung und das Zinsniveau unmittelbar miteinander verknüpft sind. Demnach müssten niedrige Zinsen die Inflation beschleunigen. Seit 2013 ist aber zu erkennen, dass dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert.

Obwohl die Leitzinsen auf null herabgesetzt wurden und damit das gesamte Zinsniveau massiv gesunken ist, zog die Teuerung über Jahre nicht an. Zeitweise waren sogar deflationäre Tendenzen zu erkennen, also Preissenkungen. Die Gründe dafür sind noch nicht endgültig geklärt. Ökonomen vermuten, dass unter anderem härterer Wettbewerb durch den Onlinehandel die Preise drückt und dass die Spielräume für mehr Konsumausgaben – was Preise treiben könnte – insbesondere bei Beschäftigten im Niedriglohnsektor immer geringer werden.

Wie war das bisherige Ziel der Notenbank definiert?

Bislang galt ein relativ starres Regime: Ziel der EZB war, eine Inflation „unter, aber nahe zwei Prozent“ zu erreichen. Das führte einerseits zu der gegenwärtigen extrem lockeren Geldpolitik. Andererseits entstand daraus der Zwang einzuschreiten, wenn die Marke von zwei Prozent in der Eurozone überschritten wird. Mutmaßlich wird Letzteres im Juni der Fall sein. Die geldpolitischen Zügel hätten also angezogen werden müssen, was Lagarde vermeiden wollte.

Woran orientiert sich die EZB nun?

Das neue Vorgabe lautet: mittelfristig zwei Prozent Inflation. Wobei das Ziel als „symmetrisch“ bezeichnet wird. Es bleibt bei dem Bestreben Preisstabilität – gemeint sind die zwei Prozent Inflation – zu erreichen. Abweichungen in beide Richtungen wollen die Notenbanker aber tolerieren. Liegt die Inflation zu niedrig, muss es nicht sofort Lockerungen in der Geldpolitik geben. Die EZB betont aber ausdrücklich, dass auch Werte, die moderat oberhalb des Ziels liegen, in einer Übergangszeit akzeptiert werden können.

Bemühungen für mehr Klimaschutz bleiben schwammig

Gibt es weitere wichtige Änderungen?

Die Währungshüter empfehlen, die Berechnung der Inflation zu modifizieren: Künftig sollen auch selbstgenutzte Wohnimmobilien einbezogen werden. Das ist aber umstritten. Denn nur beim Kauf eine Immobilie macht sich der Preis bemerkbar. Wer eine Wohnung oder ein Haus schon lange besitzt, „spürt“ Veränderungen des Werts überhaupt nicht. Und bei der Inflation soll es um Verbraucherpreise, nicht um den Wert von Vermögensgegenständen gehen. Die Statistikbehörde Eurostat muss entscheiden, wie künftig mit Immobilien umgegangen wird.

Zudem lässt Lagarde prüfen, wie die Notenbank mehr umweltfreundliche Unternehmensanleihen kaufen kann, um den Klimaschutz zu fördern. Allerdings bleibe der „detaillierte Fahrplan für klimawandelbezogene Maßnahmen“, anders als es der Namen erhoffen lasse, ziemlich schwammig, so die Bürgerbewegung Finanzwende. Die Bank of England sei da schon deutlich weiter.

Was ist konkret für die nächsten Monate zu erwarten?

Viele Experten rechnen damit, dass die Inflation in der Eurozone über mehrere Monate deutlich über der Zwei-Prozent-Marke liegen wird. Zugleich sieht es danach aus, dass die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält, was nicht nur Leitzinsen am Nullpunkt bedeutet, sondern auch das Aufkaufen von Anleihen in großem Stil, wodurch Geld in gigantischer Menge in die Volkswirtschaften gepumpt wird. Zudem müssen Banken Negativzinsen zahlen, wenn sie Geld kurzfristig bei der EZB parken.

Hinter dem Fortführen dieser Strategie steckt die Einschätzung der EZB-Experten, dass die Volkswirtschaften in der Eurozone noch nicht über den Berg sind. Ferner kommt die Delta-Variante als neue Bedrohung hinzu – sie könnte neue Einschränkungen für Unternehmen und Bürger bringen.

Was bedeutet das für die Verbraucher?

Wer Geld auf konventionelle Weise sparen will, muss weiter akzeptieren, dass es kaum Guthabenzinsen geben wird. Und gleichzeitig müssen Verbraucher wegen der hohen Inflation eine stärkere Entwertung des Geldes, das auf ihren Girokonten liegt, hinnehmen. Wer hingegen eine Immobilie kaufen will, der kann sich weiterhin über niedrige Zinsen freuen.

Wie sieht es für die Unternehmen?

Die niedrigen Zinsen sind primär dafür gedacht, dass Unternehmen sich billiges Geld für Investitionen leihen – das soll die Wirtschaft ankurbeln. Banken beklagen sich schon seit geraumer Zeit über die niedrigen Zinsen. Die Spanne zwischen Guthaben- und Kreditzinsen ist zusammengeschrumpft, deshalb verdienen Banken, die vor allem vom Kreditgeschäft leben, weniger. Daran dürfte sich auf absehbare Zeit wenig ändern.