Erst testen, dann shoppen: Weimar öffnet Einzelhandel für drei Tage

Weimar. In einem Modellversuch testet Weimar drei Tage lang die Öffnung von Geschäften und Kultureinrichtungen unter Corona-Bedingungen. Von Montag bis Mittwoch öffnen in der Stadt mit einer der niedrigsten Infektionszahlen Einzelhandelsgeschäfte, auch das Bauhaus-Museum wird geöffnet.

Voraussetzung für Kunden und Museumsbesucher ist neben dem Tragen von Schutzmasken ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest oder ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Kinder unter 13 Jahre sind davon ausgenommen. Neun Schnelltestzentren öffnen ab 7 Uhr.

Luca-App im Einsatz

Eine bereits erhaltene Corona-Impfung gilt nicht als Zutrittsberechtigung. Zur Kontaktverfolgung müssen sich die Menschen registrieren - entweder elektronisch per Luca-App oder manuell.

Nach den Thüringer Corona-Regeln sind derartige Testläufe nur in Kommunen zulässig, die eine Woche lang den Wert von 100 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unterschreiten. In Weimar lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Staatskanzlei bei 86.