Anzeige

Anzeige

Tesla-Gründer Elon Musk hat vergangene Woche Deutschland besucht. Unmittelbar vor der Abreise am Sonntagabend traf er sich noch mit Volkswagen-Chef Herbert Diess. Zwei Stunden verbrachten die Manager am Braunschweiger Flughafen zusammen – Probefahrt im VW ID.3 inklusive.

Nun hat der VW-Chef am Montag auf dem Netzwerkportal Linkedin ein Video mit der Überschrift “we are ready for take off” zur Probefahrt mit Elon Musk veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

VW-Chef Diess kommentiert das Video mit den Worten: “Danke für den Besuch, Elon! Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefällt. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen den ID.3 zu fahren! Sie waren ja durchaus skeptisch, was das Drehmoment bei höheren Geschwindigkeiten anbelangte. Aber wie ich Ihnen schon sagte: “Ja, wir sind auf einer Startbahn – aber kein Grund, abzuheben – das ist kein Sportwagen. Da sollten Sie lieber unseren Porsche Taycan ausprobieren. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen.”

Anzeige

Offiziell war Tesla-Gründer Elon Musk vergangene Woche nach Deutschland gekommen, um sich mit Vertretern der Bundesregierung zu treffen und den Standort des neuen Tesla-Werks in Brandenburg zu besuchen.