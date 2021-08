Snickers-Eis enthält krebserregenden Stoff – Rückruf nun auch in Deutschland

Anzeige

Unterhaching/Berlin. Der Mars-Konzern hat etliche Eissorten in Deutschland aus dem Verkauf zurückgerufen, die mit dem krebserregenden Stoff Ethylenoxid (ETO) verunreinigt sind. Betroffen sind Produkte von Snickers, Bounty, Twix und M&M’s. Einer Mitteilung des Herstellers vom Dienstag zufolge sei der Verzehr der Eissorten nicht schädlich, da in den Produkten nur sehr geringe Mengen der Zutat (Johannisbrotkernmehl) verwendet würden. Der Gehalt an ETO in den fertigen Eiscreme-Produkten sei minimal.

Zunächst war auf einen Rückruf der Produkte in Deutschland verzichtet worden, während sie etwa in Schweden, Österreich und Rumänien aus dem Verkauf genommen worden waren. Die Lebensmittelwächter von Foodwatch hatten bereits gewarnt, dass die sogenannte Snickers Ice Cream des Lebensmittelherstellers Mars krebserregendes Ethylenoxid enthält. In Deutschland fanden die Lebensmittelwächter jedoch weiterhin Packungen mit der betroffenen Chargennummer in Supermarktregalen.

Mars ruft Produkte in Deutschland „freiwillig“ zurück

„Krebserregende Stoffe haben in unserem Essen nichts verloren. Es ist inakzeptabel, dass Mars die Menschen in anderen Ländern besser schützt als in Deutschland”, sagte Oliver Huizinga, Kampagnendirektor bei Foodwatch. Es gebe eine Einigung der EU-Staaten, wonach auch kleinste Mengen des krebserregenden Stoffs ein Gesundheitsrisiko darstellen können.

„Nach einer umfassenden Untersuchung haben wir für Deutschland zunächst entschieden, die Produkte nicht aus dem Verkauf zu nehmen, da die betroffenen Eiscreme-Produkte sicher für den Verzehr sind”, teilte der Mars-Konzern nun mit.

Als Unternehmen folge man in jedem EU-Mitgliedsland der Empfehlung der jeweils verantwortlichen Behörde. Für Deutschland liege bisher keine einheitliche Bewertung der zuständigen Behörden der 16 Bundesländer vor, deren Einschätzung in diesem Fall maßgeblich sei. Dennoch rief Mars die Produkte nun zurück. „Um der Verunsicherung von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu begegnen, haben wir entschieden, dass ein freiwilliger Rückruf der Produkte die beste Vorgehensweise ist.”

Folgende Produkte sind laut Mitteilung des Mars-Konzerns betroffen:

SNICKERS Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159344081

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.10.2022; 30.11.2022; 31.01.2023; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

SNICKERS Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159460873

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.10.2022; 30.11.2022; 31.12.2022; 31.01.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

SNICKERS CRISP Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159526074

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30.11.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

SNICKERS CRISP Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159526128

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30.11.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

SNICKERS WHITE Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159509626

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.12.2022; 28.02.2023; 31.03.2023

SNICKERS WHITE Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159509664

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.12.2022; 28.02.2023

BOUNTY Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159483056

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.02.2022; 31.03.2022; 30.04.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

BOUNTY Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159483032

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.02.2022; 30.04.2022; 31.10.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

TWIX Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159484688

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.10.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

TWIX Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159484633

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.03.2022; 30.04.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

M&M’s choco Ice cream stick Stieleis, Single

EAN/ GTIN: 5000159509367

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.01.2023

M&M’s peanut Ice cream Stieleis, Single

EAN/ GTIN: 5000159509343

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.08.2021; 31.10.2021; 31.05.2022; 31.07.2022

Das Unternehmen weist daraufhin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein betroffenes Produkt gekauft und noch vorrätig haben, sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung samt Mindesthaltbarkeitsdatum unter mars.de/kontakt an den Verbraucherservice des Konzerns wenden können.