Konsumklima in Deutschland erholt sich nach Krisenquartal langsam

„Geh’n Sie mit der Konjunktur!“ Gilt der vom Hazy Osterwald Sextett verkündete kategorische Imperativ der Wirtschaftswunderzeit noch? Das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes HDE jedenfalls zeigt: So viel Optimismus war unter den Verbrauchern seit sechs Monaten nicht mehr. Allerdings sind erste Stimmungsschwankungen erkennbar.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf dem Weg nach oben

Der Indexwert für Oktober ist auf 98,6 Punkte gestiegen. Noch im Mai waren es 90,5 Punkte. Seither geht es kontinuierlich nach oben. Getragen wird die gute Laune der Verbraucher vor allem eben von den Erwartungen auf eine weitere konjunkturelle Besserung im gerade angelaufenen Quartal, also auch für das Weihnachtsgeschäft, das in diesem Jahr für viele Händler noch viel wichtiger ist als zu normalen Zeiten. Erstmals nach vielen Monaten liege dieser Teilindikator des Barometers sogar über dem Vorjahresniveau, teilt der Dachverband des Einzelhandels mit. Die Zahlen beruhen auf einer repräsentativen Befragung von 2000 Bundesbürgern, die von der Meinungsforschungsfirma YouGov durchgeführt wurde.

Auch die jüngste Konsumklimastudie der Nürnberger Marktforscher von der Firma GfK fiel positiv aus. Die Lage sei als „überaus zufriedenstellend zu bezeichnen“, teilten sie jüngst mit. Der HDE verweist darauf, dass die Einschätzungen der Verbraucher mit den „günstigen Konjunkturprognosen des Oktobers korrespondieren“ Alle maßgeblichen Volkswirte hierzulande haben in den vergangenen Wochen ihre Einschätzungen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in die positive Richtung korrigiert. Die optimistischste Vorhersage kommt derzeit vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, das für das Gesamtjahr von einem Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von “nur” noch 4,7 Prozent ausgeht.

BIP dürfte im letzten Quartal wieder steigen

Für das gerade zu Ende gegangene Vierteljahr wird indes durch die Bank ein massives Plus beim BIP im Vergleich zum vorherigen Krisenquartal prophezeit, das vom Lockdown und von Reisebeschränkungen geprägt war.

Unter anderem blieben Autohäuser mehrere Wochen geschlossen. Das Geschäft mit dem Verkauf von Pkw kam zeitweise fast vollständig zum Erliegen. Nun zeigen die am Montag vom Kraftfahrtbundesamt veröffentlichten Zahlen, dass insbesondere Privatleute zumindest in den zurückliegenden Wochen wieder eifrig bestellt haben. Die Zahl der privaten Neuwagenkäufe lag im September um 18 Prozent höher als vor einem Jahr. Zwei Faktoren spielen hier nach Einschätzung der Experten der Prüf- und Beratungsgesellschaft EY eine Rolle. Erstmals könne aus der Zulassungsstatistik „ein gewisser Effekt herausgelesen werden“, der in der Senkung der Mehrwertsteuer seine Ursache habe. Hinzu kämen aber auch nachgeholte Käufe – die in den Zeiten des Lockdowns nicht realisiert werden konnten.

Plus im Handel mit Haushalts-Bedarf

Dazu passen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes über die Einzelhandelsumsätze im August. Sie legten nicht nur insgesamt real um 3,1 Prozent zu (da ist die Inflation herausgerechnet). Besonders deutlich fiel überdies das Plus im Handel mit „Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf“ aus, nämlich um real 8,1 Prozent zum Vorjahr. Die Kundschaft kaufte Möbel und viele andere Dinge, die das Leben daheim verschönern und häufig eher kostspielig sind, deshalb dürfte vielfach die Mehrwertsteuersenkung eine Triebfeder beim Shoppen gewesen sein, denn bei teuren Dingen macht sich die bis zum Jahresende befristete Absenkung um drei Prozentpunkte stärker bemerkbar.

Löhne und Gehälter könnten vom Wirtschaftswachstum nicht profitieren

Von Konsumforschern kommt allerdings nun ein großes Aber: Der HDE meldet jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat für den Oktober ein Minus bei der sogenannten Anschaffungsneigung – damit ist die Bereitschaft gemeint, langlebige Konsumgüter zu erwerben. Zugleich sei die Sparneigung gestiegen – was in Übereinstimmung mit einer Studie der DZ Bank steht, die für dieses Jahr erwartet, dass die Verbraucher erheblich mehr Geld als 2019 zur Seite legen. Auch die Experten der GfK haben in ihren Befragungen jüngst festgestellt, dass „die Anschaffungsneigung nach vier Anstiegen in Folge eine Verschnaufpause“ einlegt. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Phase des nachholenden Konsums auslaufen könnte. Und dass die geringere Mehrwertsteuer kaum noch zieht.

Die Marktforscher im Auftrag des HDE konstatieren zudem, dass auch die Einkommenserwartungen der Konsumenten stagnieren. Das sei möglicherweise das Resultat von Zweifeln „hinsichtlich der weiteren Arbeitsmarktentwicklung“. Das wiederum könnte mit neuer Unsicherheit wegen den allenthalben wieder steigenden Coronazahlen zusammenhängen. Und mit der Erwartung, dass Wirtschaftswachstum sich nicht mehr in steigenden Löhnen und Gehältern bemerkbar macht. Ein großer Konsumpush sei jedenfalls in den nächsten Monaten nicht zu erwarten, so die Autoren der Studie. Und auch das Fazit des HDE fällt trotz eines Anstiegs des Gesamt-Konsumbarometers durchwachsen aus: „Die Verbraucher verharren für die kommenden drei Monate in einer eher abwartenden Haltung.“ Einiges spricht dafür, dass das Weihnachtsgeschäft eher dürftig ausfallen könnte.