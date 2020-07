Ein Phantom: Jan Marsalek, Schlüsselfigur des Wirecard-Skandals

Anzeige

Anzeige

Der Mann, den alle suchen, ist spurlos verschwunden. Vor knapp zwei Wochen ist der von Wirecard gefeuerte Ex-Manager Jan Marsalek auf den Philippinen eingereist und kurz danach Richtung China weitergeflogen, sagen Unterlagen der dortigen Einreisebehörde. Aber die sind gefälscht. Das musste der philippinische Justizminister Menardo Guevarra am Wochenende einräumen. “Die Einwanderungsbeamten, die diese falschen Einträge erstellt haben, wurden freigestellt und müssen nun mit verwaltungsrechtlichen Strafen rechnen”, erklärte er und konnte nicht völlig ausschließen, dass der 40-jährige Manager sich vielleicht doch im Land aufhält.

Es gebe viele Hintertüren auf einem Inselstaat wie den Philippinen. Der flüchtige Österreicher hat seine Spuren gut verwischt. Lange sind philippinische Behörden auch davon ausgegangen, dass er trotz Coronazeiten als Ehemann einer philippinischen Staatsbürgerin ins Land einreisen durfte. Aber Marsalek ist ledig. Seine langjährige Freundin lebt in München, in dessen Vorort Aschheim der Mann mit den stets kurz geschorenen Haaren über ein Jahrzehnt lang die operativen Geschäfte von Wirecard geführt hat.

Asiengeschäft von Wirecard komplett erfunden?

In dieser Funktion war der vor zwei Wochen vom Dax-Konzern fristlos gefeuerte Ex-Vorstand vor allem auch für den Aufbau eines Netzwerks aus Partner- und Tochterfirmen zuständig, die den Zahlungsdienstleister zu einem Weltkonzern gemacht haben. So wie es aussieht, war er das aber nur auf dem Papier. Das Asiengeschäft, das in den Bilanzen in manchen Jahren für ein Drittel aller Umsätze und die Hälfte aller Gewinne steht, könnte komplett oder in großen Teilen frei erfunden sein. Für dieses Fake-Geschäft vorgehaltene Treuhandgelder über die Riesensumme von gut 1,9 Milliarden Euro haben vermutlich nie existiert.

Münchner Staatsanwälte, die an der Aufklärung eines der wohl größten Wirtschaftsdelikte der deutschen Geschichte arbeiten, hätten viele Fragen an Marsalek. Gesprochen haben sie schon einmal mit ihm. Das war Anfang 2019. Damals hat mit leichtem österreichischen Dialekt sprechende Anzugträger als Zeuge bei der Justiz ausgesagt, denn damals galt Wirecard vielen noch als Opfer und nicht als Täter.

Kurz zuvor hatte die britische Zeitung Financial Times (FT) und deren Reporter Dan McCrum den ersten einer Reihe von Enthüllungsberichten über Scheinumsätze und gefälschte Wirecard-Bilanzen veröffentlicht, was den Aktienkurs in den Keller befördert hatte. Die Aschheimer haben alle Vorwürfe dementiert, von einer Verschwörung krimineller Spekulanten inklusive McCrum gesprochen und Anzeige erstattet. Gegenüber Staatsanwälten soll Marsalek sich damals auch als Zuständiger für “Feindaufklärung” vorgestellt haben. Über Kontakte in die Londoner Finanzszene will er von einer Verschwörung gegen Wirecard erfahren haben.

Marsalek überzeugte auch deutsche Finanzaufsicht

Von der Richtigkeit überzeugt hat der öffentlichkeitsscheue Manager lange auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin, die dann ebenfalls Strafanzeige gegen die FT, McCrum und Spekulanten gestellt hat. Die Erkenntnis, dass Wirecard selbst der Bösewicht gewesen sein dürfte, dämmerte erst kurz vor der Pleite des Dax-Konzerns diesen Juni. 2019 sorgten unter Ermittlern dagegen Ton-Dokumente für Aufsehen, die Abreden zu einem Angriff auf Wirecard und deren Aktien belegen sollten.

Besorgt haben sollen die Privatdetektive, die angeblich vom Ex-Chef des libyschen Geheimdienstes beauftragt worden sind. Auch die FT und McCrum wurden ausspioniert, erklärt der Reporter in einem Interview mit dem Onlinedienst Finanz-Szene und einem FT-Video. Seiner Artikelserie über den tief gefallenen Dax-Konzern hat der Brite den vielsagenden Titel “House of Wirecard” verliehen. Er habe sich auf der Straße verfolgt gefühlt und befürchtet, dass seine Emails und die von Kollegen von Hackern ausspioniert werden, erzählt McCrum.

Video Wirecard ist pleite 1:38 min Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal stellte das Unternehmen beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. © Thomas Magenheim/Reuters

Der Libyer hat seine Überwachungsaktivitäten damit erklärt, dass er vom Kursverfall betroffener Wirecard-Aktionär aber kein Mittelsmann sei und nur aufklären wollte. Marsalek und Wirecard beschworen, ihn niemals beauftragt zu haben. Der Ex-Geheimdienstler habe auf eigene Rechnung gearbeitet. Gleichwohl haben dessen vermeintliche Ermittlungserkenntnisse ideal zur von Wirecard in Anspruch genommenen Opferrolle gepasst und abgestritten hat Wirecard schon einiges.

Anzeige

Es hat schon 2019 nicht jeder geglaubt, dass es zwischen Wirecard und dem Libyer keine Verbindung gibt. Spätestens seit dieser Zeit werden Marsalek ausgezeichnete Kontakte zu Geheimdienstkreisen nachgesagt. Die könnten helfen, wenn man weltweit gesucht wird und untertauchen muss. Falls Marsalek bei Wirecard der Mann war, der ein digitales System zum freien Erfinden von Milliardengeschäfte orchestriert hat, dürfte es ihm auch gelingen, seinen Aufenthaltsort elektronisch zu verschleiern.

Nach Lage der Dinge könnte er in der Karibik oder auf einer österreichischen Berghütte sitzen. Sollte das Phantom auch nur einen Teil der enormen Summen in der Hand haben, die bei Wirecard fehlen, verfügt er über reichlich Geld. Die Ermittler stehen vor keiner leichten Aufgabe.