Ein Lamborghini von Lego: Das dänische Unternehmen hat Erwachsene als neue Zielgruppe erkannt

Hannover/Nürnberg. "Leg godt" ist Dänisch und heißt so viel wie "spiel gut" – daher leitet sich der Name des weltweit größten Spielzeugherstellers Lego ab. "Spiel gut". Eine Aufforderung für Kinder? Nicht unbedingt. Lego wird zunehmend bei Erwachsenen beliebter. Gerade detaillierte Nachbauten von Maschinen oder Fahrzeugen der Serie Lego Technic stehen in vielen Vitrinen von "ausgewachsenen" Käufern.

Den Erwachsenen geht es nach Angaben des Unternehmens weniger um das Spielen, sondern um den Bauprozess. Große Modelle (Maßstab 1:8) mit mehr als 4000 oder 5000 Einzelteilen entstehen in diversen Bauphasen – geübte Bauer benötigen laut Rezensionen für den gesamten Prozess 12 bis 18 Stunden.

Kostspielig: Lego für die Vitrine

Echte funktionsfähige Getriebe, Differentiale und Federungen begeistern die Wohnzimmer-Konstrukteure. Dieser Detailreichtum hat jedoch auch seinen Preis. 370 Euro für das Lego Technic Modell des Sportwagen Bugatti Chiron, 450 Euro für den riesigen Liebherr Bagger R9800 – oder gar 800 Euro für den Millennium Falcon der Star Wars Serie.

Kein Wunder, dass solche Modelle oft stolz in der Vitrine präsentiert werden und die Besitzer die Bilder dann stolz in sozialen Medien präsentieren. Auf Produktfotos im offiziellen Lego-Shop betrachten Männer mit glänzenden Augen das vollendete Bauwerk.

Deutschland: Ein wichtiger Markt für Lego

Dass die firmeneigene Altersempfehlung "16+" oft deutlich überschritten wird, hat auch der Bauklötzchen-Hersteller registriert. Kinder seien zwar nach wie vor die Hauptzielgruppe, sagte die Geschäftsführerin der Lego GmbH, Karen Pascha-Gladyshev, kurz vor der Eröffnung der Spielwarenmesse in Nürnberg. Doch im vergangenen Jahr sei bereits jeder zehnte Euro des Unternehmensumsatzes für Erwachsene ausgegeben worden.

Das dänische Unternehmen erzielte 2019 in Deutschland einen Umsatzzuwachs um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und beruft sich dabei auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens NPD-Group. Legos Marktanteil in Deutschland betrug 16,8 Prozent und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Absolute Umsatzzahlen nannte der Konzern nicht.

Neue Partnerschaft mit Lamborghini

Vor wenigen Tagen hat Lego eine Partnerschaft mit dem italienischen Supersportwagen-Hersteller Lamborghini angekündigt. Geplant ist das dritte Modell in der Lego Technic Ultimate-Serie nach Vorgängermodellen wie einem Porsche im Jahr 2016 und dem Bugatti Chiron im Jahr 2018.

RND/dale/dpa