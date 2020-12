Ein Großteil der deutschen Unternehmen in China produziert wieder voll

Anzeige

Peking. Positive Nachrichten sind dieser Tage schwer zu finden. Die jüngste Umfrage der deutschen Handelskammer in Peking, die kontinuierlich die Auswirkungen der Krise auf heimische Unternehmen in China erfasst, hält jedoch eine absolut erfreuliche Botschaft inne: Das Gros heimischer Firmen mit Niederlassung in der Volksrepublik befindet sich längst wieder auf Erholungskurs.

Beeindruckende 72 Prozent aller befragten Unternehmen produzieren mittlerweile wieder auf voller Kapazität, fast ebenso viele erwarten im kommenden Jahr eine zusätzliche Steigerung ihrer Umsätze. Praktisch alle Zeichen würden auf eine „anhaltende Regeneration der chinesischen Wirtschaft hindeuten“, sagt Kammervorstandsmitglied Andreas Feege. Und wenn die Volksrepublik ökonomisch brummt, dann profitieren unweigerlich auch Volkswagen, Henkel oder BASF - Chinas mit Abstand wichtigstem Handelspartner in der EU.

Dienstleistungssektor hat am stärksten zu kämpfen

Zwar ist auch unter den deutschen Wirtschaftsvertretern in China nicht alles paletti, doch das Jammern erfolgt auf hohem Niveau: Laut der Kammerumfrage erholen sich Mittelständler etwas langsamer als die großen Konzerne, zudem hat der Dienstleistungssektor stärker zu kämpfen als beispielsweise der Maschinenbau oder die Automobilbranche, die mit 25 Millionen verkauften Autos für 2020 rechnet.

Wie nötig sind Geschäftsreisen in Zukunft noch?

Die größte Herausforderung für rund drei Viertel aller deutschen Firmen stellen Reisebeschränkungen dar: Ausbildungen oder Wartungsmaßnahmen können nicht durchgeführt werden, auch größere Investitionen werden aufgeschoben. De facto lässt die Volksrepublik China nur mehr wenige Ausländer ins Land, angesichts hoher Infektionszahlen in Deutschland wird sich daran auch so schnell nichts ändern.

„Um Geschäftsdeals abzuschließen, muss man auch einen persönlichen Eindruck voneinander bekommen. Die Leute hängen von Reisen ab“, sagt Feege. Dennoch belegt der V-förmige Aufschwung heimischer Unternehmen in China vornehmlich das Gegenteil – dass es nämlich notfalls auch ohne die eingeflogenen Vorstandschefs aus der Zentrale läuft.

Chinas strikter Umgang mit Corona

Doch ohne Frage wird China ein für Ausländer zunehmend unattraktiver Ort zum Leben werden. Noch immer sitzen tausende Expats, die seit Jahrzehnten in Peking oder Shanghai wohnen, seit der Grenzschließung im Frühjahr im Ausland fest. Und diejenigen, die rein dürfen, müssen trotz mehrerer negativer Coronatests eine 14-tägige Quarantäne in einem staatlich ausgewählten Hotelzimmer absolvieren. Vor allem aber sorgen Horrorszenarien wie die einer belgischen Familie für Entrüstung: Nachdem das Kleinkind überraschend positiv auf das Virus getestet wurde, trennten es die Behörden mehrere Wochen von seinen Eltern. Ihnen blieb der Zugang zum Quarantäne-Krankenhauszimmer strikt untersagt.

Chinas Wirtschaft wohl einziger Krisengewinner

Zwar hat China im Corona-Jahr politisch deutlich an Sympathiepunkten büßen müssen, doch wirtschaftlich gilt die Volksrepublik schon jetzt als der deutliche – und wahrscheinlich einzige – Krisengewinner. Erst im November hatte Peking den bislang höchsten Handelsüberschuss in seiner 70-jährigen Landesgeschichte erzielt. In China wird schließlich produziert, was der Westen während der Pandemie benötigt: Smartphones, Fernseher, Masken, Gartenartikel oder Autos. Bis Ende 2020 wird China als einzige große Volkswirtschaft ein Plus verzeichnen können, höchstwahrscheinlich gar ein sattes. Der internationale Währungsfonds prognostiziert nämlich ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von knapp zwei Prozent.

Dabei hat das Land im ersten Jahresquartal noch einen historischen Einbruch von 6,8 Prozentpunkten erlitten. Die rasante V-förmige Erholung belegt deutlich, wie wichtig eine Eindämmung der Infektionsgefahr ist, um die Wirtschaft ohne Handbremse wieder hochzufahren. China registriert dank drastischen, manchmal auch drakonischen epidemiologischen Maßnahmen seit Monaten nur mehr wenige Infektionsstränge, die dank lokaler Lockdowns und Massentests bislang rasch wieder kontrolliert werden konnten. Hinter den geschlossenen Landesgrenzen spielt sich das - wirtschaftliche - Leben der Chinesen wieder wie vor der Krise ab.