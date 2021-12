E-Mobilität: Mehr Markt wagen

Anzeige

Anzeige

Frankfurt. Die Marktwirtschaft hat einen Vorteil. Sie kann effizient Investitionen auslösen, wenn es für Unternehmen etwas zu verdienen gibt. Dafür braucht es vor allem eins: eine große Nachfrage. Bei Elektromobilität ist die Nachfrage riesig. Die Stromer erleben einen Boom. Auch wegen großzügigerer Kaufprämien vom Staat.

Deshalb ist es jetzt nicht mehr nötig, auch noch den Aufbau der Ladeinfrastruktur mit staatlicher Förderung zu steuern. Hier ist der Wettbewerb bereits heftig im Gange.

Mehr als 500 Unternehmen kämpfen um Marktanteile im neuen Geschäftsfeld Ladestrom. Sie probieren aus, was die Kunden wirklich wollen – vieles spricht für das Prinzip Tankstelle mit Schnellladern, ergänzt durch Ladestationen vor Super-, Bau- oder Möbelmärkten.

Anzeige

Wenn jetzt aber technokratisch festgelegt wird, in welchem Abstand voneinander Ladesäulen in Stadt und Land aufgestellt werden, dann drohen kontraproduktive Effekte: Dann müssen unrentable Standorte subventioniert werden – entweder vom Staat oder vom Betreiber, der dafür höhere Preise an rentablen Standorten verlangen muss. Beides nutzt weder den Autofahrern noch dem Klimaschutz.