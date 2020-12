Drogerie statt Parfümerie? Douglas öffnet Läden trotz Lockdown

Anzeige

Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Parfümeriekette Douglas, weil diese trotz des erneuten Lockdowns im Handel Filialen offen hält. Es sei ein „anrüchiges Unterlaufen des Lockdowns“, wenn Douglas nun Parfümerien zu Drogerien umfirmiere, sagte der hessische Verdi-Fachbereichsleiter Bernhard Schiederig gegenüber der Deutschen Presseagentur. Offenbar wolle das Unternehmen so verhindern, das Filialen wegen des Lockdowns geschlossen werden.

Douglas widerspricht: Das Unternehmen halte sich an alle geltenden Regelungen. Die Corona-Verordnungen sähen vor, das Drogerien weiter geöffnet bleiben könnten. Der Begriff Drogerie sei rechtlich nicht spezifiziert. Im allgemeinen Sprachgebrauch würden darunter Einzelhandelsbetriebe verstanden, die unter anderem Körperpflege-, Schönheits-, Kosmetik- und Hygieneprodukte verkauften. Daher werde auch ein Teil der Douglas-Filialen mit einem Angebot von Drogerieprodukten für den Einkauf geöffnet bleiben.

Insgesamt will Douglas knapp ein Viertel ihrer Filialen trotz des Lockdowns offen halten. „In diesen Filialen bieten wir den Großteil des klassischen Drogeriesortiments an: Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Seife, Deodorants, Make-up, Parfüms und Hygieneprodukte“, sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Das Angebot sei vergleichbar mit dem großer Drogerieketten, die ebenfalls geöffnet bleiben dürften.

Douglas rechnet mit unangenehmen Kontrollen

Wie die „Wetzlarer Zeitung“ berichtet, gibt man sich bei Douglas indes gerade alle Mühe, nicht wie eine Parfümeriekette zu wirken. Einem Verdi vorliegenden Brief zufolge sollen für Drogerien untypische Artikel wie Dekoration und Schmuck von den Verkaufsflächen verschwinden. „Im Eingangsbereich des Stores sollte primär unser Drogeriesortiment präsentiert werden, sodass klar ist, dass wir eine Drogerie sind“, heißt es weiter.

Auch auf unangenehme Kontrollen durch Behörden stellt sich die Parfümeriekette der Zeitung zufolge ein. „Bitte keine aggressiven Gespräche führen und Auseinandersetzungen vermeiden“, heißt es. „Bitte lasst Euch die Ausweise zeigen und notiert die Namen in der Protokollvorlage anbei. Falls die Beamten den Store schließen möchten, legt bitte bereits mündlich Widerspruch ein“, rät das Unternehmen möglicherweise mit Ordnungsämtern konfrontierten Mitarbeitern.

Douglas-CEO Mueller steht hinter Pandemie-Bekämpfung

Tina Mueller, CEO von Douglas, hatte noch am Dienstag getwittert, ihr Unternehmen stehe hinter der Beschlüssen zur Eindämmung der Pandemie. „Die Gesundheit unserer Teams & Kund*innen haben erste Priorität“, so Mueller wörtlich. Schiederig ärgert sich derweil über das Unternehmen. „Wer den dringenden Lockdown und das erlaubte Weiterführen bestimmter Geschäfte auf solche Weise fehlinterpretiert, macht sich nicht nur unglaubwürdig“, so der Gewerkschafter.

Ob Douglas die Corona-Verordnung über die Gebühr hinaus strapaziert, wird sich wohl erst bei behördlichen Kontrollen herausstellen. In Hessen definiert die Corona-Verordnung, dass für die Einordnung eines Geschäfts als Drogerie der „Schwerpunkt im Sortiment“ entscheidend ist. Im Zweifelsfall bedeutet das wohl, dass das Ordnungsamt einen Tag damit verbringen muss, bei Douglas Waren zu zählen - und abzugleichen, ob es diese in einer anderen Drogerie auch gibt.