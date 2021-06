Discounter Aldi will Billigfleisch aus den Regalen werfen - aber erst bis 2030

Anzeige

Essen/ Mülheim an der Ruhr. Discount-Riese Aldi will Frischfleisch aus niedrigen Haltungsformen aus seinen Regalen verbannen, lässt sich dafür aber noch neun Jahre Zeit. Bis 2030 will Aldi sein Frischfleisch-Sortiment auf die höheren Tierwohl-Haltungsformen 3 und 4 umstellen, bei denen die Tiere einen echten Auslauf (Haltungsform 4) oder einen Außenklimabereich wie eine offenen Stallfront (Haltungsform 3) haben.

Der Discounter informierte am Freitag in einer Pressemitteilung über seine Pläne.