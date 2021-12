Digitaler Euro: Europaweit erster Test für Überweisungen zwischen Banken

Anzeige

Europas erster Testlauf mit digitalem Zentralbankgeld für grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Finanzhäusern ist erfolgreich verlaufen. Mit Hilfe des auf der Blockchain-Technologie gestützten Digitalgeldes konnten Überweisungen zwischen Instituten in der Schweiz und Frankreich abgewickelt werden, wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Mittwoch mitteilte.

Daraus dürfe aber nicht geschlossen werden, dass die beteiligten Zentralbanken - die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Banque de France - nun Digitalwährungen begeben würden. Es handle sich um ein Experiment, um Erkenntnisse zu gewinnen.

Projekt Jura: Digitale Währung im Test

Die beiden Notenbanken hatten die „Projekt Jura“ getaufte Zusammenarbeit im Juni angekündigt. Im Rahmen des Projekts wurde die Abwicklung von Devisengeschäften in Euro und Franken über digitales Zentralbankgeld sowie die Ausgabe, Übertragung und Rücknahme von auf Euro lautenden Schuldverschreibungen (Commercial Paper) zwischen französischen und schweizerischen Finanzinstituten unter praktisch realen Bedingungen getestet.

Das „Projekt Jura“ bestätige, dass digitales Zentralbankgeld eine wichtige Rolle als sicheres und neutrales Abwicklungsinstrument für internationale Finanztransaktionen spielen könne, wie BIZ-Innovationschef Benoit Coeure erklärte.

Auf Schweizer Seite waren die Großbanken UBS und Credit Suisse beteiligt, in Frankreich Natixis. Ebenfalls involviert waren die Beratungsfirma Accenture, die zur Schweizer Börse gehörende SIX Digital Exchange und das Fintech-Unternehmen R3.

Erster Test von digitalen Versionen des Euro und des Frankens

Es handelte sich um den ersten breiten Test von digitalen Versionen des Euro und des Frankens. Diese Form von Digitalwährungen ist aber Finanzinstituten vorbehalten, um Transaktionen schneller, günstiger und zuverlässiger zu machen. Eine von Notenbanken ausgegebene Digitalwährung für die breite Bevölkerung liegt zumindest in Europa noch in weiter Ferne. So will die EZB nichts überstürzen.

Andere Notenbanken prüfen derzeit eine breitere Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen. China gehört zu den Pionieren. So hat die chinesische Notenbank bereits umfangreiche Testläufe mit einem digitalen Yuan in mehreren Millionenmetropolen gestartet. Treibende Kraft hinter den Initiativen der Zentralbanken ist die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in allen Lebensbereichen. Zudem drängen internationale Technologiekonzerne wie Facebook mit eigenen Cyberdevisen auf den Markt.