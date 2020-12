Digitale Weihnachten sind angesagt, dennoch freuen sich 60 Prozent der Deutschen nicht aufs Fest

Anzeige

Anzeige

München. Es dürfte ein ungewöhnliches Weihnachtsfest werden. Das fängt schon damit an, dass sechs von zehn Deutschen trotz rationalem Verständnis für Kontaktbeschränkungen keine rechte Vorfreude verspüren. Das haben Forscher der Nürnberger GfK-Gruppe per Umfrage herausgefunden.

GfK-Expertin Petra Süptitz erklärt das mit dem Ausfallen vorweihnachtlicher Rituale wie Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern oder Kulturveranstaltungen. „Gerade Traditionen geben Halt in unsicheren Zeiten, und die Bedeutung von Traditionen ist in diesem Jahr gegenüber dem letzten Jahr gestiegen“, sagt sie. Dazu kommt, dass laut Umfrage gut acht von zehn Deutschen Weihnachten zu Hause verbringen und sechs von zehn Menschen keinen Besuch erwarten.

Zoomen und Skypen an Heilig Abend

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Des einen Leid ist allerdings des anderen Freud, hat der Digitalverband Bitkom in einer anderen Umfrage herausgefunden. Demnach ist jeder fünfte Deutsche froh, dieses Jahr nicht mit der Familie feiern zu müssen. Kontakt gehalten wird trotzdem, wobei im Corona-Jahr zu Weihnachten vor allem Videotelefonie stark gefragt ist. Über zwei Drittel aller internetfähigen Deutschen wollen den Heiligen Abend per Zoom, Skype oder Facetime miteinander verbringen, haben sie Bitkom verraten.

Anzeige

Auch immerhin 43 Prozent der Generation 65 plus ist auf digitale Weihnachten eingestellt. „Per Videocall kann man sich zwar nicht umarmen, aber sehr viel mehr Nähe herstellen als etwa bei einem einfachen Anruf“, betont Bitkom-Experte Sebastian Klöß. Viele Menschen und auch Senioren hätten sich in den vergangenen Corona-Monaten mit digitalen Anwendungen zur Kommunikation neu vertraut gemacht.

Anzeige

Viele Gutscheine dieses Jahr unter dem Baum

Videoanrufe sind damit in diesem Jahr wichtiger als Textnachrichten per Whatsapp oder SMS sowie analoge Postkarten oder Briefe, die jeweils gut die Hälfte aller Deutschen versenden wollen. Anders dürften corona- und lockdownbedingt dann auch die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum aussehen. Notgedrungen liegen dort dieses Jahr voraussichtlich viele Gutscheine.

Hier warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen vor einer weiteren Schattenseite der Pandemie. „Wer auf einen Gutschein als Geschenk setzt, muss damit rechnen, dass die Gabe beim Eintauschen bei einem vorher ausgesuchten Anbieter nicht eingelöst werden kann, wenn dieser in der nächsten Zeit Insolvenz anmelden muss“, warnen die Verbraucherschützer.

Insolvenzsicheres Schenken will gelernt sein

Zwar wurde die teilweise Aussetzung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung gerade bis Ende Januar 2021 ausgeweitet. Danach könnte aber vor allem im stationären Handel eine vielfach befürchtete Pleitewelle kommen. Dieses Jahr will also auch insolvenzsicheres Schenken gelernt sein. Lichtblicke gibt es aber auch für das neue Jahr, was nicht nur an diversen Corona-Impfstoffen liegt.

So werde die Kaufkraft der Deutschen 2021 um knapp zwei Prozent auf im Schnitt 23.637 Euro pro Kopf steigen. Das haben wiederum die Konsumexperten der GfK ausgerechnet. 453 Euro mehr stünden damit einem Durchschnittsdeutschen im neuen Jahr zur Verfügung.

Dazu kommt viel in Folge geschlossener Geschäfte oder geplatzter Urlaube aufgestaute Kaufkraft. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung beziffert sie auf in der Summe 100 Milliarden Euro. Wann diese Konsumdämme brechen und in welche Richtung sie fließen könnten, kann aber auch Ifo nicht prognostizieren.